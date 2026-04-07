Tecámac, Méx.- Kevin “N”, presunto responsable de arrollar a un grupo de personas sobre la carretera México-Pachuca, fue trasladado al penal de Chiconautla, luego de ser dado de alta del Hospital Regional 200 del IMSS.

El joven, de 21 años, salió del hospital alrededor de las 18:00 horas y fue puesto a disposición de autoridades de la Fiscalía Regional.

Posteriormente, fue valorado por un médico legista y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó bajo resguardo.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene las investigaciones en curso para esclarecer las causas del hecho y fincar responsabilidades.

De acuerdo con los primeros reportes, fue durante la madrugada del lunes 6 de abril cuando presuntamente Kevin “N” arrolló a un grupo de personas que se encontraban sobre la México-Pachuca, a las afueras del Hospital Regional 200 del IMSS.

El incidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y varios lesionados.

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