Tecámac, Méx. - Siete personas permanecen internadas en el Hospital Regional 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de ser arrolladas por un automovilista en la carretera México-Pachuca.

Autoridades hospitalarias informaron que, del total de lesionados, cinco se encuentran en estado de salud delicado y dos más en condición grave; en tanto, una persona ya fue dada de alta.

Precisaron que el día del accidente fueron atendidos 14 pacientes: dos fallecieron, uno se retiró por voluntad propia del área de urgencias y tres más fueron dados de alta tras recibir atención médica.

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Entre los hospitalizados se encuentra el conductor del vehículo, quien fue rescatado luego de quedar prensado dentro de la unidad.

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 6 de abril, cuando el automovilista, quien presuntamente conducía a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, arrolló a 16 familiares de pacientes que se encontraban en las inmediaciones del Hospital Regional 200 del IMSS.

Inmediatamente, personal del hospital brindó atención médica a los heridos con apoyo de elementos de Protección Civil y de la policía municipal.

Por el impacto, dos personas perdieron la vida y 14 resultaron lesionadas; posteriormente, dos más fallecieron durante la atención médica.

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