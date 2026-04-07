Naucalpan, Méx.- Fueron suspendidos los servicios de la Clínica del ISSSTE Satélite, Naucalpan, debido a una falla en la energía eléctrica.

Los derechohabientes denunciaron que no han podido realizar citas médicas, acceder a medicamentos, ni dar de alta incapacidades, así como otros servicios administrativos.

Esta situación no es la primera del año, reconocieron los pacientes al recordar que en febrero vivieron una situación similar.

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Autoridades del ISSSTE informaron a EL UNIVERSAL que la interrupción del suministro de energía eléctrica en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) Naucalpan, se debe a las afectaciones que se registraron en el suministro eléctrico por condiciones climáticas.

Detallaron que los hechos se registraron la madrugada de ayer lunes, lo cual impactó a la infraestructura externa e interna de distribución eléctrica, correspondiente a la red operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Señalaron que de manera inmediata, se notificó esta situación a la CFE, la cual ya se encuentra realizando las maniobras técnicas necesarias, y a la empresa encargada de arrendar el inmueble.

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Como medida preventiva, se realizó el traslado y resguardo oportuno de biológicos a otra unidad médica, a fin de garantizar en todo momento la cadena de frío.

Actualmente, la unidad continúa brindando atención a la derechohabiencia en aquellos servicios que no requieren equipo dependiente de energía eléctrica, mientras se desarrollan los trabajos correspondientes por parte de la CFE.

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