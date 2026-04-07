Más Información

Trump condiciona freno a ataques contra Irán; reapertura del estrecho de Ormuz, la clave

Trump condiciona freno a ataques contra Irán; reapertura del estrecho de Ormuz, la clave

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Naucalpan, Méx.- Fueron suspendidos los servicios de la , Naucalpan, debido a una falla en la .

Los denunciaron que no han podido realizar citas médicas, acceder a medicamentos, ni dar de alta incapacidades, así como otros servicios administrativos.

Esta situación no es la primera del año, reconocieron los pacientes al recordar que en febrero vivieron una situación similar.

Lee también

Autoridades del ISSSTE informaron a que la interrupción del suministro de energía eléctrica en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) Naucalpan, se debe a las afectaciones que se registraron en el suministro eléctrico por condiciones climáticas.

Detallaron que los hechos se registraron la madrugada de ayer lunes, lo cual impactó a la infraestructura externa e interna de distribución eléctrica, correspondiente a la red operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Señalaron que de manera inmediata, se notificó esta situación a la CFE, la cual ya se encuentra realizando las maniobras técnicas necesarias, y a la empresa encargada de arrendar el inmueble.

Lee también

Como medida preventiva, se realizó el traslado y resguardo oportuno de biológicos a otra unidad médica, a fin de garantizar en todo momento la cadena de frío.

Actualmente, la unidad continúa brindando atención a la derechohabiencia en aquellos servicios que no requieren equipo dependiente de energía eléctrica, mientras se desarrollan los trabajos correspondientes por parte de la CFE.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]