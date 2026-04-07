En las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, decenas de usuarios se acercan a los módulos instalados para aplicarse la vacuna contra el sarampión.

En un recorrido, EL UNIVERSAL observó que los módulos registran afluencia, pues pasajeros pausan sus traslados para recibir la dosis, mientras personal de salud orienta sobre requisitos y esquemas disponibles.

¿En qué estaciones están vacunando contra el sarampión?

Ermita

En el transbordo de la estación Ermita, entre la Línea 12 y la 2, los usuarios se formaron en el módulo, principalmente adultos de 50 años, quienes comentaron que no habían tenido la oportunidad de recibir su vacuna debido a que solo estaban realizando las jornadas para personas que no fueran mayores de 49 años.

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María Delgado, de 53 años, señaló que durante meses buscó acceder a la vacuna sin éxito debido a las restricciones por edad, por lo que consideró positivo que ahora se amplíe la cobertura en estos espacios.

Relató que había buscado algún lugar para vacunarse desde febrero, pero no la aceptaban, por lo que ya no continuó insistiendo.

“Es una oportunidad; yo creo que todos los que estemos dentro de lo requerido deberíamos optar por vacunarnos”, dijo la usuaria.

Módulos en el Metro de la CDMX facilitan acceso a vacuna contra el sarampión

Claudia, de 54 años, mencionó que la instalación de módulos en estaciones facilita el acceso a la vacunación para quienes no pueden acudir a centros de salud en horarios convencionales.

“Creo que es muy importante que hagan estos espacios, sobre todo en estaciones tan concurridas, porque muchos por tiempo no pueden hacerlo y aquí es rápido”, expresó.

También añadió que el proceso fue ágil y que no tardó más de unos minutos en recibir la dosis.

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Por su parte, Abilene Iturbe, de 22 años, explicó que decidió vacunarse en el Metro debido a la falta de tiempo por sus actividades laborales y escolares.

“Entre el trabajo y la escuela no había podido ir a un centro de salud, entonces cuando vi el módulo aproveché”, dijo.

Comentó que frecuentemente realiza el transbordo hacia la Línea 2 para trasladarse al Centro, por lo que este punto le resultó conveniente.

Barranca del Muerto

En la entrada de la estación Barranca del Muerto de la línea 7 se instaló un espacio de vacunación donde no se registraron filas y las jornadas se limitaban a personas no mayores de 49 años, lo que redujo la demanda.

Antonio Reyes, de 44 años, acudió al módulo para completar su esquema de vacunación y destacó la rapidez del servicio; mencionó que no recordaba si sus padres lo habían vacunado de pequeño, pero deseaba asegurarse.

“Fue muy rápido, prácticamente no tuve que esperar y eso ayuda mucho cuando vienes con prisa”, mencionó.

Explicó que decidió hacerlo en ese momento porque se encontraba de paso y consideró que difícilmente habría acudido a un centro de salud en otro horario.

“Si no fuera aquí, la verdad lo habría dejado pasar”, reconoció.

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Indicó que había buscado su cartilla pasada de vacunación y no la encontraba, pero ahora se sentía más seguro.

Valentina Laizon, de 21 años, señaló que se enteró del módulo porque una amiga le comentó un par de horas antes y decidió acudir aprovechando su paso por la estación.

"Me dijo que estaban vacunando aquí y me pareció más fácil ir hasta un centro de salud”, comentó.

Añadió que el proceso fue sencillo y que recibió información clara por parte del personal.

“Te explican rápido y no te quitan mucho tiempo”, dijo, al destacar la practicidad del servicio.

Jessica Soumaya madre de Valentina Palomares, de 17 años, acompañó a su hija a un encargo especial en el centro cuando vio el centro y decidió vacunar a Valentina.

Explicó que todos en su casa ya se habían aplicado sus dosis, a excepción de Valentina, la cual había negado que le colocaran la inyección debido a miedo.

“Está bien que lo hagan en el Metro porque mucha gente pasa por aquí y así es más fácil vacunarse”, dijo.

Valentina, por su parte, mencionó que sintió ardor y preferiría no vacunarse.

"Mi mamá insistió mucho y ni modo de decirle que no, pero bueno, ya ni modo", dijo.

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Objetivo de la vacunación contra sarampión se logró: secretaria de Salud Pública de CDMX

EL UNIVERSAL publicó que la secretaria de Salud Pública capitalina, Nadine Gasman, declaró que el objetivo de la vacunación contra el sarampión se logró, pues se alcanzó la aplicación de más de dos millones de dosis.

Dijo que se ha conseguido un nivel de inmunidad “importante” entre la población; sin embargo, el llamado a aplicarse el biológico continúa, pues eso no significa que ya no haya casos.

Hasta el pasado 1 de abril, en la CDMX se habían aplicado vacunas a un millón 980 mil personas —desde que arrancó la vacunación en 2025—, y a un millón 50 mil personas desde el 8 de febrero pasado, cuando arrancó la campaña masiva con puestos de vacunación en puntos de gran afluencia como el transporte público.

No obstante, la secretaria explicó que si se suman las vacunas que aplica el IMSS-Bienestar en la CDMX, la cifra asciende a casi dos millones de personas inmunizadas, y a más de dos millones si se toman en cuenta las cifras de la Federación, con las que aplican el IMSS e ISSSTE.

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