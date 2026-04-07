Tecámac, Méx.— Once personas fallecieron en accidentes viales este lunes en municipios mexiquenses del Valle de México; cuatro de ellos fueron arrollados por un vehículo mientras esperaban afuera del Hospital Regional 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tecámac.

A las 02:00 horas, un automovilista, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre la carretera México-Pachuca, se impactó contra dos vehículos y arrolló a 16 personas, familiares que se mantenían a la espera de los informes médicos de sus pacientes.

Debido al impacto dos fallecieron en el lugar, mientras que dos más perdieron la vida cuando recibían atención médica.

El IMSS Región Oriente reportó que ocho permanecen hospitalizadas, entre ellos, el conductor del vehículo, de 21 años, quien quedará a disposición de las autoridades de la fiscalía mexiquense.

En el percance en la carretera a Calpulalpan, de los cuatro fallecidos, dos eran menores. Foto: Especial

Horas más tarde, en la carretera Texcoco-Calpulalpan, un automóvil particular volcó, presuntamente por ir a exceso de velocidad y dejó como saldo cuatro personas sin vida, entre ellos dos menores de edad, así como dos lesionados.

Alrededor de las 09:00 de la mañana, nuevamente en la carretera México-Pachuca, kilómetro 41+200, a la altura de la colonia San Jerónimo Xonacahuacan, un joven de 19 años de edad falleció tras ser impactado por un automóvil.

En la Avenida Vía Adolfo López Mateos una mujer murió y dos personas más resultaron heridas. Foto: VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

Minutos más tarde, en Ecatepec, una motoneta fue impactada por un camión de transporte de personal del aeropuerto en la Avenida Carlos Hank González. Ahí murió una mujer.

Por la tarde, en Naucalpan, una mujer perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas tras volcarse el vehículo en el que viajaban, mientras circulaban en la Avenida Vía Adolfo López Mateos.

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