Mundial 2026: ¿Por qué México no pide a visitantes vacunación obligatoria contra sarampión? Secretario de Salud explica

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A 72 días de que inicie la , el titular de la Secretaría de Salud (SSa), David Kershenobich, explicó por qué México no pide a las personas visitantes la vacuna obligatoria contra el sarampión.

“Sigue habiendo casos, no podemos decir que ya eliminamos por completo los casos de sarampión, pero lo que sí es que vienen bajando en forma significativa y la tasa de contagio también va disminuyendo en forma progresiva”, dijo Kershenobich en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 31 de marzo en Palacio Nacional.

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En el Salón Tesorería, el secretario de Salud dijo que la vacunación a nivel mundial no es obligatoria para sarampión: “Porque existen diferentes políticas en diferentes países, e incluso hay gente antivacunas que no se quiere vacunar”.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, destacó que “la velocidad” del sarampión es mucho menor en los últimos días ante los contagios.

“Sigue habiendo casos activos, sigue habiendo personas que día con día se contagian, pero es un número mucho mayor de los que se contagiaban antes”, dijo al destacar la vacunación.

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