La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que mañana se reunirá con el Grupo Interinstitucional que atiende el derrame de petróleo en el Golfo de México para informar sobre los trabajos realizados. Mientras que hoy, Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se encuentra en Veracruz revisando las playas contaminadas.

“Parece que no se ha hecho nada, se ha hecho muchísimo. Hay muchísima gente de Pemex trabajando, mucha gente de la Secretaría Marina, de Semarnat trabajando para poder contener y limpiar la contaminación a través de distintos métodos”, dijo la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este martes 31 de marzo, Sheinbaum Pardo explicó que el Complejo Cantarell todavía cuenta con 400 pozos pues es una zona que sigue en explotación. Por lo que se reunirá con funcionarios de la Semarnat, Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Energía para revisar los complejos de este yacimiento.

Lee también Playas de México reciben la Semana Santa entre sargazo y derrames de petróleo; autoridades garantizan condiciones aptas

La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro

“Hay todavía en el Golfo lo que le llaman chapopoteras naturales. Es decir, emanaciones de pozos, digamos, no son pozos todavía porque no están explotados. (...) Esta emanación que vino de Cantarell, pues lo que estamos investigando junto con científicos, porque no solamente es un trabajo de Semarnat, de PEMEX y de la Secretaría Marina y Secretaría Energía, sino con científicos”, explicó.

Señaló que en muchas ocasiones se han detectado fugas en sus instalaciones, por lo que tienen que ser revisadas para evitar más derrames. Sin embargo, puntualizó que actualmente no hay una fuga y en caso de que se presente, se informará y se atenderá de inmediato.

“Para ello hay protocolos para contener la contaminación porque no es la primera vez que ocurre, sino que ha ocurrido en otras ocasiones. Toda esta información que han venido dando este Grupo y que tenemos que abundar en la información, porque todos tienen que saber pues lo que está pasando en el Golfo y cómo se ha venido conteniendo la contaminación y limpiando las playas, que es algo muy importante”, expresó.

Lee también PAN denuncia ante FGR “huachicol marítimo” por derrame en el Golfo de México; pide hasta 20 años contra funcionarios de Pemex

Conferencia de prensa sobre derrame de hidrocarburo en el Golfo de México (26/03/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Ayer, el Grupo Interinstitucional informó que, derivado de los avistamientos y recales intermitentes de hidrocarburos registrados desde el 2 de marzo en zonas costeras del Golfo, con afectaciones focalizadas en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, se mantienen y refuerzan acciones de atención, contención, saneamiento e investigación para reducir impactos ambientales y sociales.

“Se mantiene un estado de fuerza de más de 3,000 elementos (2,200 Marina; 700 Pemex; además de Semarnat, Profepa, Conapesca, ASEA, Conanp y municipios), con 47 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 7 aeronaves, 2 drones aéreos, 2 drones submarinos y 1,000 m de barreras de contención desplegadas para la atención en costa y mar”, aseguró en un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr