Las playas del país recibieron la Semana Santa entre sargazo y un derrame de petróleo en el Golfo de México que ha movilizado a distintas dependencias del Gobierno Federal para contrarrestar la contingencia, que de acuerdo con organizaciones ambientalistas suma un total de 630 kilómetros de costa afectada.

El grupo interdisciplinario integrado por Pemex, Semar, Semarnat, Sener, ASEA y Profepa reportó el pasado sábado que las playas del litoral se encuentran limpias y que se mantiene el control de la contaminación, en donde se han recolectado más de 700 toneladas de residuos con hidrocarburos y en altamar, para evitar su arribo a playas, se han recolectado 40 toneladas de contaminante.

En un comunicado, indicó que se han atendido 39 playas, lo que representa un total de 480 kilómetros de costa, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en playas de Veracruz y Tamaulipas.

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La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México registró que las playas más afectadas, debido a la marea en donde ocurrió la contingencia, se encuentran en Veracruz:

Coatzacoalcos, Veracruz

Alvarado, Veracruz

Laguna del Ostión, Veracruz

Catemaco, Veracruz

Boca del Río y playas en la ciudad de Veracruz (con afectaciones parciales)

Mecayapan, Veracruz

Pajapan, Veracruz

Tatahuicapan, Veracruz

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Trabajadores de la empresa MAYA, subcontratada por Pemex, llevan a cabo intensas labores de limpieza a lo largo de la playa de Coatzacoalcos, como parte de las acciones para atender la presencia de hidrocarburos en la zona (25/03/2026). Foto: Ángel Hernández/ Cuartoscuro

Pemex asegura “playas listas para recibir a la ciudadanía” en Veracruz

Este domingo, Petróleos Mexicanos (Pemex) garantizó vía redes sociales que las playas veracruzanas se encuentran limpias, seguras y en “condiciones óptimas” para recibir a los vacacionistas en esta Semana Santa.

En sus canales oficiales, compartió un video de un poblador del Ejido el Tortuguero de nombre Ramiro García, quien expresa que en Playa Las Palmitas hubo “un pequeño derrame” que no causó tanta afectación.

“Tengan la seguridad de que no hay ninguna afectación. Todo está totalmente limpio. No se preocupen. Están interviniendo de manera inmediata a las limpiezas. ¡No duden en venir, nuestras playas al 100%!”, invitó.

Según la paraestatal mexicana, se han mantenido acciones de contención, búsqueda y localización, recolección, limpieza e investigación, para lo cual se desplegó fuerza interinstitucional superior a 3 mil elementos, así como 46 buques y embarcaciones, 45 vehículos, entre otros.

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El Grupo Interinstitucional, en coordinación con las autoridades locales y con la participación activa de la ciudadanía, informa que las playas del estado de Veracruz se encuentran limpias, seguras y en condiciones óptimas para recibir a las y los visitantes. #Pemex pic.twitter.com/WQ3y5fpGBK — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 29, 2026

...Y el sargazo en Quintana Roo no cede

Pero la contingencia por el derrame petrolero no es la única afectación a las playas de México. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo actualizó su semáforo de sargazo el pasado viernes 27 de marzo, en donde pidió a los visitantes planificar su viaje.

De las 40 playas de la zona sur del estado, registró que al menos 24 concentran un color rojo por el excesivo nivel de sargazo; 6 tienen abundante, 4 moderado, 4 bajo y apenas 2 están libres de estas macroalgas marinas.

Mapa Semáforo de sargazo en la Zona Sur de Quintana Roo con corte del pasado viernes 27 de marzo de 2026, en donde 24 de las 40 playas concentran un nivel excesivo. Foto: Secretaría de Ecología Quintana Roo

En la zona norte de Quintana Roo el panorama es más favorable. De 100 playas, solamente 8 se encuentran en color rojo por el nivel excesivo de sargazo, 24 en abundante, 12 en moderado y una mayoría de 52 en bajo, así como 4 sin sargazo.

Mapa Semáforo de sargazo en la Zona Norte de Quintana Roo con corte del pasado viernes 27 de marzo de 2026, en solo 8 playas de 100 concentran un nivel excesivo de sargazo. Foto: Secretaría de Ecología Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en “La Mañanera del Pueblo” del pasado 20 de marzo que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha desarrollado durante su administración diferentes acciones enfocadas al tratamiento y aprovechamiento de sargazo.

De acuerdo con la Presidenta, se han realizado acciones con sargaceras y barreras que evitan la llegada a la playa y se analizan mecanismos para el uso del sargazo, entre el sector energético y como materia prima para hacer adoquines.

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“La causa de por qué llega sargazo a las playas de Quintana Roo y una parche de Campeche y Yucatán también no se conoce muy bien. Hay quien habla de la deforestación de la Amazonia, hay quien habla del cambio climático. Hay muchas investigaciones científicas relacionadas con ello”, dijo Sheinbaum Pardo.

En este punto, detalló que hay trabajos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Alicia Bárcena Ibarra, para analizar la llegada del sargazo.

“Tenemos que detenerlo para facilitar la llegada del turismo y el disfrute de las playas de Quintana Roo y los otros estados y, al mismo tiempo, la utilización de esta alga que puede ser utilizada para distintas opciones”, mencionó.

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