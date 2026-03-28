Durante la presentación del Plan Frijol Zacatecas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó confrontarse con Estados Unidos (EU) después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, imitara su voz en tono de burla al recrear una presunta llamada telefónica entre ambos, acerca del nombre del Golfo de México.

La titular del Ejecutivo federal hizo hincapié que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos y no busca conflictos diplomáticos, pero reiteró que el nombre correcto es “Golfo de México”.

“Y no es conflicto, ni mucho menos, ni queremos nosotros ningún problema con el gobierno de Estados Unidos. Somos socios, queremos a nuestros hermanos que viven allá, los defendemos, pero ayer otra vez dijeron que el Golfo de México se llamaba golfo de América".

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"¿Cómo se llama el golfo" preguntó a los asistentes, los cuales contestaron "¡De México!".

Las declaraciones ocurren luego de que Trump, durante el evento FII Priority, organizado por inversionistas de Arabia Saudita, contara una supuesta conversación con Sheinbaum tras anunciar el cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”.

El presidente estadounidense aseguró que tomó la decisión argumentando que EU posee la mayor parte del área marítima, y afirmó que inclusive plataformas digitales modificaron la denominación después de una resolución judicial.

En su discurso, Donald Trump elogió a la titular del ejecutivo federal mientras imitaba su voz, lo que generó reacciones políticas y mediáticas.

Foto: Presidencia

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Presume soberanía alimentaria del frijol

En el mismo acto, Claudia Sheinbaum destacó que México alcanzó en 2026 la soberanía alimentaria en la producción de frijol, y anunció el lanzamiento de una campaña nacional con el fin de impulsar su consumo, producto que —dijo— ha sido fortalecido mediante apoyos directos a productores.

Sheinbaum enfatizó que uno de los cambios centrales de la llamada Cuarta Transformación ha sido eliminar intermediarios en la entrega de apoyos al campo.

“Ah, hay otra cosa que sí cambió. Ya no le damos a los líderes, ya se los damos a los productores… el apoyo es de manera directa”, indicó.

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Sostuvo que los recursos ya no se canalizan a través de diputados, organizaciones o partidos políticos, incluido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), más bien que llegan directamente a los beneficiarios.

Agregó: "Ah, que yo soy de la organización fulana de tal pues no me importa porque el apoyo es de manera directa. "que yo tengo muchos productores, soy diputado y soy de Morena", pues no, porque el apoyo es de manera directa", aseguró la mandataria federal en compañía del mandatario estatal David Monreal.

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