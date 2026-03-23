Este lunes, por sexta ocasión, los productores de frijol retomaron los bloqueos de vialidades en la capital de Zacatecas, además de otras tres protestas de diferentes organizaciones campesinas y magisteriales que bloquearon diversas dependencias estatales y federales; los frijoleros advierten que seguirán las movilizaciones hasta que se les dé respuesta.

La manifestación más visible fue la que encabezaron los líderes frijoleros Isaías Castro y Rubén Hernández, procedentes del municipio de Villa de Cos, ubicada en la zona del semidesierto, quienes han realizado las movilizaciones desde la semana pasada para exigir a las autoridades federales que antes de que concluya el programa de acopio de la leguminosa, también les reciban sus cosechas en los centros de acopio que opera la federación, en donde se paga a 27 pesos el kilo.

Desde temprana hora comenzaron a llegar tractores para bloquear la circulación del bulevar Héroes de Chapultepec, principal arteria vial que conecta el tramo metropolitano Zacatecas-Guadalupe, donde de nueva cuenta tiraron varios costales de frijol.

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Insisten que ellos no apoyan a personajes políticos ni tampoco son coyotes como lo han denunciado las autoridades estatales, pues, insisten que si decidieron salir de sus pueblos y movilizarse en la capital fue porque muchos pequeños productores han sido excluidos del programa federal y sólo quieren que aunque sea se les permita vender cinco toneladas, al señalar que las autoridades recientemente modificaron la regla de operación que antes permitía entregar en los centros de acopio hasta 15 toneladas por productor.

“Ya queremos un respiro nada más (…) Todos teníamos la esperanza de entregar 15 toneladas que permitía cubrir un poquito nuestras deudas y prepararnos para trabajar este nuevo ciclo primavera-verano 2026-2027 (…) Les aceptamos que bajaran (el cupo), porque el hambre nos trae de la chingada, porque andamos apretados, traemos el cuello que ya no aguantamos, la gente que tiene deudas, que debe letras de sus tractores ¡pobres!, ya están pagando intereses moratorios”, dijo Ruben Hernández.

Este cambio en la regla de operación se lo adjudicaron a Ángel Olais Ávila, jefe de la Unidad Operativa de Alimentación para el Bienestar, a quien culpan de “crear una “mafia y una red de corrupción” en todos los centros de acopio para beneficiar al intermediarismo, por ello, exigen al gobierno federal que “le pongan un alto a este pela’o, porque pareciera que se manda solo”, dijeron.

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También reprocharon al gobernador David Monreal que no intervenga directamente en favor de los pequeños productores: “Conocemos a David, me extraña que ahora nos esté dejando solos (…) nos duele sinceramente que no nos dé la mano ahora que tanto lo necesitamos, ya es tiempo que salga y nos dé la cara y nos diga si no está a favor del campo y los productores como antes nos decía (…) sino, pues, nos vemos allá en la fiesta del 2027”, advirtieron.

Mientras que los campesinos del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) que son afín al diputado federal José Narro Céspedes, quien había dicho que ahora spi haría una gran movilización campesina para demostrar al gobierno estatal la fuerza de sus organizaciones, pero, solo llegó un contingente para tomar las oficinas de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Zacatecas, junto con personal de los Cendis que también opera esa organización.

Los manifestantes exigían que a sus agremiados se les reciba el frijol en los centros de acopio, así como el pago de un apoyo federal para sus trabajadores de los Cendis que aseguran se les debe desde hace varios meses.

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Por su parte, otro grupo de campesinos de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) también llevaron sus tractores afuera de las instalaciones de la delegación de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Agricultura para presionar la regularización de sus concesiones y que sean integradas sus 500 solicitudes al Programa Especial de Energía para el Campo.

Advirtieron que, si para este martes no les dan una respuesta desde esta petición que se tiene detenida desde al año pasado, esta misma semana comenzarán con los bloqueos de carreteras federales.

A la par se registró la toma del edificio de la Secretaría de Educación de Zacatecas, por parte de un grupo del magisterio de la Escuela Normal Rural, ubicada en el municipio de Francisco R. Murgía, pueblo conocido como "Nieves", quienes tienen tomadas las instalaciones desde hace 15 días y exigen respuesta a sus demandas relacionadas a claridad en las convocatorias para el ingreso y promoción del personal docente.

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