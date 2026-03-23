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Durante su participación en el evento Diálogos por Nuevo León, el alcalde , Andrés Mijes, destacó la de 5 mil millones que ha llegado al municipio en los últimos cuatro años.

Ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el edil declaró que el esta llegando municipio, lo que ha permitido implementar proyectos de gran escala en sectores industriales logísticos, habitacionales y comerciales.

Enfatizó también que dicho crecimiento ha llevado en áreas de prioridad para la población como lo son seguridad, educación, salud, cultura.

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Mijes señaló que una de las claves del modelo llamado "4T Norteña", aplicado en el municipio de Escobedo, radica en la eliminación de la extorsión.

El alcalde destacó que con la inversión se han podido atender áreas de prioridad para la población. Foto: Gobierno Municipal de Escobedo.
El alcalde destacó que con la inversión se han podido atender áreas de prioridad para la población. Foto: Gobierno Municipal de Escobedo.

De acuerdo con el alcalde, esta medida a permitido una administración pública con procesos rápidos y transparentes, lo que permite llevar a cabo obras en plazos de establecidos, mismos que han acelerarado el desarrollo de la entidad.

Andrés Mijes planteó también que las medidas aplicadas en Escobedo, se encuentran alienadas con la visión de un crecimiento más equitativo en el país de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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jecg

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