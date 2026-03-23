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El director general de Grupo Financiero Base, Julio Escandón, consideró positivo que en México se hable abiertamente de esquemas de mixta entre el sector público y privado, al señalar que esto abre oportunidades en sectores estratégicos como energía e infraestructura.

En entrevista, el directivo explicó que, a partir de la ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, enviada al Congreso la semana pasada por la presidenta , la presentación de un plan que contempla este tipo de participación es un primer paso para detonar proyectos.

“Es un buen primer paso. Era necesario que hubiera un plan; me gustó mucho que se hable abiertamente de inversiones mixtas, que era ya como un tabú en el sexenio pasado. Es muy positivo y abre oportunidades para muchos", resaltó.

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En su opinión, se debe dar seguimiento a la ley, una vez aprobada en el, debido a que es un plan ambicioso que llevaría inversiones en sectores como energía, infraestructura, trenes, agua, entre otros.

El directivo explicó que en los primeros meses de 2026, aún persiste un entorno de incertidumbre, a la espera del desenlace de la revisión del y los cambios en la política comercial de Estados Unidos.

Explicó que la falta de claridad en reglas, como los , ha generado cautela entre inversionistas, lo que ha frenado decisiones de inversión.

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Señaló que, en algunos casos, las empresas enfrentan dificultades para estimar costos ante la ausencia de definiciones claras, lo que impacta en la planeación de proyectos.

“Incluso hay empresarios que no saben calcular su arancel. Estoy hablando de automotrices grandes, corporativos, internacionales que llegan a México. El CEO me dice: Es que no sé, porque la regla no está clara. Tiene una parte que es de México y una de y una de Asia, y hay veces que prefiero ya pagar el tope, el máximo, con tal de que ya me lo permitan y pase el carro", dijo.

Escandón agregó que, aunque existe financiamiento disponible, las inversiones avanzan de forma gradual debido a este contexto. No obstante, se espera la continuidad de la integración comercial en la zona de Norteamérica.

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En cuanto al desempeño del banco, señaló que han mantenido un buen inicio de año, apoyados en su enfoque en empresas de . Indicó que, aunque sectores como el automotriz y el acero han mostrado caídas, otros como el de equipo electrónico y de cómputo han registrado crecimiento.

Asimismo, destacó que la volatilidad del tipo de cambio ha reactivado la demanda de coberturas cambiarias, principalmente entre empresas exportadoras, lo que ha generado mayor actividad en este segmento en los primeros meses del año.

Para 2026, Banco Base prevé incorporar 3 mil nuevos clientes, duplicar su participación de en el sector en el que opera y mantener un retorno sobre capital cercano a 25%.

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Además, contempla invertir alrededor de 2 mil millones de pesos en los próximos cinco años en tecnología e , con el objetivo de fortalecer sus procesos y mejorar la atención a clientes.

Escandón señaló que el crecimiento del crédito dependerá de que existan condiciones adecuadas, como infraestructura, seguridad y certidumbre jurídica. En particular, apuntó a la necesidad de fortalecer los tribunales mercantiles para agilizar la resolución de controversias relacionadas con el financiamiento.

Indicó que, sin estos elementos, el incremento en la colocación de podría enfrentar limitaciones, pese a los objetivos planteados por el sector financiero en conjunto con el gobierno federal.

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