Las metas trazadas en el Plan México son factibles y son una de las opciones más sólidas que tiene el país para romper la racha de bajo crecimiento económico y aumentar la inversión, asegura el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez.

En entrevista con EL UNIVERSAL durante la 89 Convención Bancaria, celebrada la semana pasada en Cancún, el funcionario se refiere a la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, enviada para su análisis al Congreso de la Unión el jueves pasado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la iniciativa se habla explícitamente de las reglas aplicables en inversiones mixtas, explica Mendoza Sánchez, además de que se mantienen las regulaciones sectoriales estratégicas bajo el control del Estado, en una proporción de 54% para el sector público y 46% para el privado, particularmente en energía.

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“Se habla sobre proyectos con inversión privada, pero que sean congruentes con los objetivos y con la lucha que ha tenido la Cuarta Transformación, y lo que se busca es que en los proyectos y en los sectores estratégicos el gobierno tenga cierta rectoría, que pueda tomar decisiones, pero al mismo tiempo estamos procurando que estas estructuras también cuiden los derechos de los privados”, dice.

Detalla que, en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), se han anunciado 21 proyectos, de los cuales varios ya consideran inversión privada bajo distintos esquemas.

A esto se suma el apoyo financiero que ha otorgado la banca de desarrollo, como el fondo por 250 mil millones de pesos destinado a atender pagos a proveedores y reactivar la inversión.

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Mendoza Sánchez subraya que cada proyecto se estructura de forma individual, buscando evitar incentivos desalineados y asegurar beneficios para el país.

Sobre petroquímica, el funcionario advierte que existe una oportunidad relevante ante la dependencia de importaciones de insumos como fertilizantes.

“Hay una oportunidad de crecimiento importante en la parte petroquímica, sector donde ya vimos bastante apetito por los privados. Sé que Pemex ya firmó tres contratos, el del Complejo Petroquímico Escolín, y otros dos, uno de amoníaco y otro más. Sabemos de otras empresas que también están interesadas”, sostiene.

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Aprovechar el momento

El funcionario también dice que, ante la expectativa del sector empresarial sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), desde la banca de desarrollo se recomienda adelantar inversiones, para aprovechar las oportunidades que habrá cuando definan las reglas del acuerdo comercial.

“El apetito por México es tremendo, pero los empresarios también tienen cierta necesidad de tener más datos, de ver qué va a pasar con las negociaciones del T-MEC, y muchos de ellos están tomando decisiones. Algunos se anticipan, algunos esperan. Cada caso depende del tipo de riesgo que tome cada empresario. Lo que hemos tratado de comunicar hacia afuera es: anticípense, inviertan ahora, porque las oportunidades están hoy. Al rato, ya que todo esté negociado con Estados Unidos, que se liciten muchas de las obras y quieran entrar con muchas oportunidades de inversión, ya no van a estar”, indica.

El funcionario resalta que no se han cancelado inversiones en el país, sino que al arranque de la administración de la presidenta Sheinbaum ocurrió el mismo fenómeno de otros inicios de gobierno, con bajo crecimiento y priorizando el análisis del entorno. En ese sentido, asegura que hay fila de empresarios esperando para participar en diferentes sectores.

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“Lo que hemos visto, al menos de todo lo que hemos sacado hasta ahora, es que hay bastante apetito. No es que se hayan cancelado inversiones; es que se están esperando a ver las oportunidades de inversión. Ahora que estamos sacando el tema carretero, pues tengo fila. Sacaron la parte eléctrica, y creo que llegaron más de 200 propuestas”, detalla Mendoza Sánchez.

Metas para 2026

Para este año, Banobras estima una capacidad de financiamiento de hasta 250 mil millones de pesos, aunque en la práctica podría colocar alrededor de 150 mil millones de pesos anuales en los próximos años, considerando que muchos proyectos son multianuales. Esta capacidad se orientará principalmente a infraestructura, proyectos con participación público-privada y financiamiento vinculado a prioridades del gobierno.

Además, la institución prevé participar en todos los planes mixtos de la administración, incluyendo energía, carreteras, trenes y otros sectores estratégicos, y analiza nuevos mecanismos de financiamiento, como fideicomisos de bienes raíces o fondos específicos, para ampliar su alcance.

Mendoza Sánchez subraya que el objetivo es “que Banobras se consolide como el principal instrumento del Estado para impulsar la inversión en el país”.