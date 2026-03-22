Senado pospone sesión de comisiones del Plan B de Sheinbaum; la reprograma al martes

A causa de que el dictamen del Plan B aún se encuentra en “revisión técnica”, la sesión de las comisiones unidas de la Cámara de Senadores, donde iba a discutirse y votarse, no se celebrará el lunes, más bien hasta el martes, informó la cámara alta.

“Se les informa que el proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, se encuentra en revisión sobre aspectos de técnica legislativa”, señala una circular emitida por las secretarías técnicas de ambas comisiones dictaminadoras.

El dictamen no ha sido distribuido entre los integrantes de las comisiones, debido a lo cual ya no podrá hacerse el lunes, como estaba contemplado al comienzo. El reglamento del Senado establece que tienen que pasar 24 horas desde que el documento se hace del conocimiento de los legisladores.

Lee también Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

La sesión de las comisiones se llevará a cabo el martes 24 de marzo, en un horario por confirmar.

El domingo 15 de marzo, las dirigencias y coordinaciones parlamentarias de los tres partidos aliados, Morena, Partido Verde Ecologista (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se reunieron en la Secretaría de Gobernación, desde donde, en un supuesto acto de “unidad”, anunciaron un “acuerdo” en el que se comprometieron a dar su “respaldo total” al plan B.

Ese día, el dirigente del PT, Alberto Anaya, afirmó que la decisión de su partido de apoyar el proyecto fue para que no hubiera “retrocesos democráticos”. Sin embargo, dos días después comenzaron a surgir voces dentro de ese partido en desacuerdo con el tema de la revocación de mandato.

Lee también Sheinbaum abre camino al tema de revocación de mandato; reconoce a mujeres traductoras de las lenguas indígenas nacionales

Benjamín Robles, coordinador nacional, afirmó que pretender que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda hacer campaña en 2027 “nos parece inequitativo”, por lo que “en eso no vamos a transitar”.

A su vez, el senador Alejandro González Yáñez dijo que la redacción del plan B con relación a la revocación de mandato es “ambigua”, por lo que pidió a Morena aclarar los términos y alcances de dicha propuesta.

El pasado 19 de marzo, el presidente de la Jucopo y líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, sostuvo una “encerrona” con los senadores petistas Alberto Anaya, Geovanna Bañuelos y Alejandro González Yáñez, además del diputado Benjamín Robles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft