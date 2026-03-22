Santo Domingo Tehuantepec, Oax.- En el marco del Plan B de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió camino al tema de la revocación de mandato y su permanencia en el gobierno hasta 2030.

Durante la entrega del Reconocimiento a Mujeres Traductoras de las Lenguas Indígenas Nacionales, Sheinbaum Pardo declaró que "si el pueblo quiere" que continúe su gobierno, el año 2030 podría estar dedicado a las mujeres heroínas del país.

"El primer año de gobierno lo dedicamos a las mujeres indígenas, fue el año de la mujer indígena, y cada año de gobierno lo vamos a dedicar a las mujeres de México.

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"Sí el pueblo de México quiere que nos quedemos, el 2030 lo podemos dedicar a todas las heroínas anónimas de nuestro país, a todas las mujeres mexicanas", declaró.

Cabe señalar que el sábado, al conmemorar el 220 natalicio de Benito Juárez y declarar a Margarita Maza Parada primera mujer embajadora histórica de México, la Mandataria federal se refirió al tema.

"Decidimos que si el pueblo de México decide que estemos seis años al frente de la República, cada año lo vamos a dedicar a una mujer: Las Mujeres en la Historia", expresó.

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Además, ante los amagos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de manifestarse en Tehuantepec, la titular del Ejecutivo federal garantizó que existe libertad de expresión y manifestación.

"Se nos hizo tarde", comentó luego de que cancelara el sábado la entrega de obra de rehabilitación de la escuela Benito Juárez en este municipio oaxaqueño, también ante una manifestación del magisterio.

Al señalar al periodo neoliberal, la Mandataria federal recordó la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador y comentó que los integrantes de la oposición "se van a quedar con las ganas porque lo vamos a seguir mencionando".

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega del Reconocimiento a Mujeres Traductoras de las Lenguas Indígenas Nacionales en Oaxaca este domingo 22 de marzo de 2026. Foto: Presidencia

Reivindica a mujeres indígenas y lenguas originarias

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las lenguas fueron consideradas menos ante la colonia española.

"Todas son lenguas de México, todas, el español, pero también las 68 lenguas y reconocer a las mujeres", dijo al destacar la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

"Conservamos las lenguas, procuramos que no se pierdan y trabajamos con las comunidades para que se promuevan los derechos", expresó al mencionar el convenio entre la Secretaría de Mujeres y el Instituto de los Pueblos Indígenas para preservar estos derechos en las radios comunitarias.

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También mencionó que su gobierno reivindicó la figura de La Malinche como traductora que "buscó lo mejor para su pueblo".

El gobernador Salomón Jara destacó la reivindicación de la justicia para los pueblos originarios porque, acusó, en el periodo neoliberal fueron vistos desde "la distancia".

Las mujeres fueron invisibilizadas doblemente por su origen y su condición de género, dijo Jara.

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Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, destacó la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres correspondiente a 68 lenguas indígenas, y acusó que en gobiernos pasados se despreció a los pueblos indígenas.

"Y al fin en nuestra Constitución hoy se reconoce a las mujeres y se reconoce a los pueblos indígenas (...). Desde el primer día del gobierno de nuestra Presidenta, se ha recuperado como nunca antes el papel de las mujeres en la historia (...)", comentó.

La traductora Yolanda Odilia Aquino destacó el papel de las mujeres indígenas en el país y la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres para su difusión en las comunidades y preservar las lenguas.

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