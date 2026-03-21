El presidente nacional del PAN, Jorge Romero reiteró la apertura de ese partido a los ciudadanos que quieran ser candidatos en 2027, dijo que a diferencia de Morena "aquí no hay corcholatas" y llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a romper el narco pacto de muchos de sus gobernantes y políticos.

En un evento masivo en la Alameda del Sur, ante gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, dirigentes y militantes, aseguró que hasta el momento y desde el anuncio de la apertura del cien por ciento de las candidaturas se han registrado ya 5 mil ciudadanos.

“Hoy Acción Nacional anuncia que todas absolutamente todas las candidaturas del PAN hoy las abrimos y se las ofrecemos a la ciudadanía, a ti va en serio, vas sin reservas, vas sin vuelta atrás. Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. ¡Ni una sola candidatura del PAN queda exenta de esta apertura”, aseguró.

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Jorge Romero, dirigente del PAN, se reúne con gobernadores, diputados y militantes (21/03/26). Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

“Estamos absolutamente convencidos que esta es la ruta para el triunfo electoral del 2027. Cuando les vamos a arrancar, las mayorías ficticias a Morena”.

“Acá la competencia será real. Acá nos vamos a inscribir a corcholatas cuando ya existe una corcholata predeterminada. Aquí quien gane, ganó”, dijo Romero en su discurso.

Subrayó que hoy arranca el cambio, porque hoy convocamos a mujeres y a hombres a arrancar la corrupción, arrancar la inseguridad, arrancar el narcopacto, arrancar el mal gobierno.

Jorge Romero, dirigente del PAN, se reúne con gobernadores, diputados y militantes (21/03/26). Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

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“Y hoy se lo repetimos a la Presidenta de México, hoy se lo repetimos. Rompa el pacto, Presidenta. Rompe el pacto de muchos de los suyos con el crimen organizado. Rompe el pacto del huachicol. Rompe el pacto de López Obrador”, concluyó.

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Jorge Romero, dirigente del PAN, se reúne con gobernadores, diputados y militantes (21/03/26). Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

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bmc