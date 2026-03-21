Sheinbaum declara a Margarita Maza como primera embajadora histórica de México; "Benito Juárez vive en la 4T", expresa

Guelatao, Oax.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conmemoró el 220 aniversario del natalicio del expresidente Benito Juárez García y firmó un decreto que reconoce a Margarita Maza Parada como primera embajadora histórica de la República Mexicana.

En la explanada del municipio de Guelatao, Sheinbaum Pardo declaró que Benito Juárez vive en la autonombrada cuarta transformación y en el afán de seguir luchando contra los privilegios.

Ante la actual relación con Estados Unidos, la titular del Ejecutivo federal mencionó que Juárez recuerda que la soberanía no se negocia.

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"Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular", dijo.

"¡Juárez vive en la cuarta transformación de la vida pública de México y en nuestro afán de seguir luchando contra los privilegios en el poder y de aquellos que están por encima de la ley", expresó.

Declaró que el Benemérito de las Américas es el Presidente que hasta la fecha sigue causando molestia a los conservadores con sus enseñanzas.

"A nosotros, orgullosamente, su legado nos fortalece con enorme ímpetu. Nos recuerda que la soberanía no se negocia, que la justicia no se simula, que la igualdad ante la ley nunca se posterga.

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"Nos recuerda que las decisiones que transforman a una nación no son fáciles, pero son siempre necesarias. Hoy México enfrenta nuevos desafíos, diferentes en su forma, pero igualmente profundos, y frente a ellos, el ejemplo de Juárez nos orienta, nos enseña que gobernar es decidir con principios, que transformar es enfrentar resistencias.

"Que servir al pueblo implica, con honestidad y valentía, servir al pueblo, sencillamente eso. Hoy, desde este México, plural, diverso que sigue construyendo su camino, reafirmamos su legado", agregó.

Externó que Juárez sigue marcando el rumbo de la nación y es hablar del origen moral de la República.

Al hacer un repaso histórico y las acciones del Benemérito de las Américas, Sheinbaum recordó que Benito Juárez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mencionó que un indígena, Hugo Aguilar, ocupa actualmente ese cargo.

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Sheinbaum reconoce figura de Margarita Maza y devela estatua

Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno reconoce a las mujeres en la historia; 2025 para las mujeres indígenas y 2026 para Margarita Maza.

Indicó que Margarita Maza "fue nuestra más extraordinaria embajadora" y "mujer de principios"

"Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", citó la Presidenta.

Recordó que Juárez brindó un sólido respaldo a la independencia de Cuba, además que ayudó a los cubanos: "Reivindicamos el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación".

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Como parte del acto, la presidenta Sheinbaum Pardo también develó en Guelatao una estatua de Margarita Maza Parada.

Además, se develó un billete de Lotería en honor a la esposa del expresidente Juárez y se canceló una estampilla postal.

El gobernador Salomón Jara Cruz recordó el ejemplo y legado de Juárez: "Nos enseñó que la dignidad y soberanía son nuestra principal fortaleza (...)".

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"La construcción del Estado mexicano no hubiera sido posible sin la participación de las mujeres", expresó al reconocer a la esposa del expresidente por declararse "súbdita de México" e irse al exilio como "digna representante de la causa juarizta".

Aseguró Jara que el pueblo de México respalda "la transformación" y declaró que rechaza la mezquindad de quienes se aferran al pasado.

Además, el gobernador oaxaqueño resaltó la relación de los pueblos de México y Cuba.

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Salomón Jara declaró que Juárez y Maza son ejemplos de que la soberanía no se negocia y que el destino de la naciones se decide desde la voluntad del pueblo de México, ante presiones externas.

Externó a la titular del Ejecutivo federal respaldo total porque, como Margarita Maza, "no le tiene miedo al camino y nos guía con sabiduría y liderazgo".

Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica, resaltó también la figura de Maza Parada al ser declarada embajadora histórica de la República mexicana.

Conmemoran natalicio de Benito Juárez

220 aniversario del expresidente de México, Benito Juárez García (20/03/2026). Foto: Especial

Artemio Cortés Hernández, presidente municipal de Guelatao de Juárez, destacó que en la región se forjó el carácter del Benemérito de las Américas.

"Hoy celebramos a nuestro hermano Benito Juárez García, un mexicano universal que dio su vida para que tuviéramos patria, leyes y libertad (...)", dijo al destacar la figura de Margarita Maza Parada por "resistir los golpes más duros"

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El alcalde también aplaudió el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, mencionó el equinoccio de primavera, recordó la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador y pidió guardar un minuto de silencio por la muerte de cuatro personas en un accidente reciente.

Artemio Cortés Hernández pidió ante la Mandataria federal una "carretera digna" a Tuxtepec, hospitales equipados y con personal médico especializado, proyectos y recursos económicos para apoyar a las comunidades en el manejo de sus recursos naturales.

"Juárez sigue vivo en la conciencia de su pueblo", declaró el presidente municipal.

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