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La doctora Beatriz Gutiérrez Müller lanzó un reto al empresario y dueño de la red social X, Elon Musk, para desaparecer su cuenta.
La esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador mostró en X un mensaje que le señaló que se detectó "actividad inusual".
"Hemos aplicado temporalmente una etiqueta a tus publicaciones para reducir su visibilidad durante un breve periodo. Por ejemplo, podrían aparecer con menos frecuencia en las recomendaciones, las respuestas o las secciones de tendencias", indicó la red social a la escritora.
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En respuesta, Gutiérrez Müller respondió a Musk que "ni siquiera" usa X: "Solo de vez en cuando- y me mandas este mensaje- 'menor visibilidad', ja, ja, ja...
"¡Es lo que haces con las cuentas que no te convienen políticamente! Adelante, haz desaparecer mi cuenta si quieres. ¡Hazlo!", expresó.
Mexicanos Primero, en espera de que el SAT le autorice nuevamente recibir donativos; presentó solicitud desde diciembre del 2025
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