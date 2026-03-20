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Desde el pasado 13 de marzo el empresario platanero está desaparecido, por lo que la tarde de este viernes sus familiares y amigos se manifestaron en Tecomán, Colima, para exigir a las autoridades su localización con vida.

La información disponible señala que el agricultor avecindado en la comunidad de Cerro de Ortega, en los límites con , se encontraba con otras personas en la localidad de Callejones, cuando varios sujetos se lo llevaron por la fuerza y desde entonces se desconoce su paradero.

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Los manifestantes exigieron acciones eficaces por parte de los gobiernos federal y estatal para localizar a Ochoa Arias, pues acusaron que durante estos días sólo ha habido silencio por parte de las autoridades.

Los familiares convocaron originalmente a protestar, bloqueando la , sin embargo, decidieron no tomar esa medida para no afectar a la gente que transita por ahí, pero para hacer visible este caso se congregaron a la entrada de Tecomán, en la escultura conocida como El árbol de la vida.

Finalmente hicieron un llamado a la ciudadanía a no permanecer indiferentes ante las desapariciones y aportar información que pueda ayudar a dar con el paradero del empresario.

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dmrr/cr

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