Desde el pasado 13 de marzo el empresario platanero Eduardo Ochoa Arias está desaparecido, por lo que la tarde de este viernes sus familiares y amigos se manifestaron en Tecomán, Colima, para exigir a las autoridades su localización con vida.

La información disponible señala que el agricultor avecindado en la comunidad de Cerro de Ortega, en los límites con Michoacán, se encontraba con otras personas en la localidad de Callejones, cuando varios sujetos se lo llevaron por la fuerza y desde entonces se desconoce su paradero.

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Los manifestantes exigieron acciones eficaces por parte de los gobiernos federal y estatal para localizar a Ochoa Arias, pues acusaron que durante estos días sólo ha habido silencio por parte de las autoridades.

Los familiares convocaron originalmente a protestar, bloqueando la autopista Colima-Manzanillo, sin embargo, decidieron no tomar esa medida para no afectar a la gente que transita por ahí, pero para hacer visible este caso se congregaron a la entrada de Tecomán, en la escultura conocida como El árbol de la vida.

Finalmente hicieron un llamado a la ciudadanía a no permanecer indiferentes ante las desapariciones y aportar información que pueda ayudar a dar con el paradero del empresario.

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