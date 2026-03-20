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Debido a las manifestaciones de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Gobierno de la Ciudad de México y la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que habrá bloqueos en las inmediaciones de diversos inmuebles ubicados sobre Paseo de la Reforma, en los números 265, 489, 114, 505, 222 y 381.
Por lo anterior, las autoridades capitalinas recomendaron a los ciudadanos tomar precauciones y anticipar sus tiempos de traslado.
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Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la SSC recomendó como alternativas viales el Circuito Interior, la avenida General Mariano Escobedo, la avenida Chapultepec, la avenida De los Insurgentes, James Sullivan y Maestro Antonio Caso.
Posteriormente, a las 14 horas se prevé que los maestros se concentren en la Glorieta del Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.
Por ello se invitó a utilizar como vías alternas el Circuito Interior, la avenida Chapultepec, el Eje 1 Norte, el Eje 2 Norte, la avenida Ribera de San Cosme, la avenida México - Tenochtitlan y el Eje 1 Oriente.
Marchas y concentraciones previstas para hoy viernes 20 de marzo en la CDMX: maestros, sindicatos y colectivos se movilizaran en distintos puntos
afcl
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