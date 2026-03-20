La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 20 de marzo se tiene prevista una marcha del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano, la cual partirá a las 18 horas del Palacio de Bellas Artes rumbo al Zócalo. Exigen la entrega inmediata de todos los animales del refugio.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestarán a las 9 horas en las inmediaciones de Afore XXI Banorte, en Paseo de la Reforma. Son acciones como parte del Paro Nacional de 72 horas, a fin de exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas.

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La Asamblea Nacional Campesina, Indígena y Social se concentrará a las 10 horas en el Zócalo capitalino. Llevarán a cabo una mesa informativa para promover la consulta popular sobre el "Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá".

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizarán una protesta a las 10 horas en la Secretaría de Cultura en la alcaldía Álvaro Obregón. Solicitan que se les active la tarjeta de uniformes ya que desde el mes de diciembre el 70% de los trabajadores no han podido hacer uso de ella.

Foto: Facebook

El Colectivo Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes a partir del mediodía, en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez.

El grupo Plataforma 420 se reunirá en el Monumento a la Madre a las 12 horas. Realizarán diversas actividades culturales artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

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El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

El grupo Compadres 17 de Marzo celebrará el XXXVI Aniversario de la conformación de su organización en inmediaciones del Colegio de Bachilleres 10 "Aeropuerto".

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afcl