Ecatepec, Méx.-Un grupo de personas bloquean la Vía José López Portillo, en ambos sentidos, a la altura de la estación DIF del Mexibús Línea 2, para protestar por el cierre de centros de rehabilitación para adicciones.

Los manifestantes exigen la reapertura de varios centros clausurados por autoridades estatales en días recientes, sobre todo en Naucalpan, donde en horas recientes también hubo una protesta similar.

La medida responde a operativos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que colocaron sellos de suspensión en varios de esos establecimientos en municipios mexiquenses.

Los inconformes sostienen que esos espacios atienden a personas con problemas de adicciones y que su cierre deja sin opciones de tratamiento a usuarios y familiares.

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Los participantes en la protesta, entre ellos miembros de grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos y representantes de anexos, demandan también la liberación de varios de sus compañeros detenidos durante los operativos.

Los miembros de grupos de autoayuda solicitan también la liberación de varios de sus compañeros que fueron detenidos en los operativos. Foto: Especiales

Afirman que no privan de la libertad a quienes ingresan voluntariamente a rehabilitación y rechazan las acusaciones de abuso o irregularidades generalizadas.

Según las autoridades estatales, los inmuebles clausurados no cuentan con la documentación respectiva ni con la condiciones para su operación, lo que pone en riesgo la integridad de las personas que se encuentran en esos espacios.

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El cierre de la vialidad provoca problemas a la circulación vehicular en esa zona de la metrópoli porque también han impedido el paso de las unidades articuladas del Mexibús.

Los usuarios han tenido que descender para buscar otras alternativas de traslado hacia Las Américas o hacia Coacalco y los municipios de ese región.

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