Durante la inauguración del Jardín de lluvia Coapan, frente al Estadio Azteca, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, destacó que la suma, la coordinación y la experiencia entre el Gobierno central y la alcaldía, han dado como resultado que las vecinas y vecinos puedan vivir mejor.

Al acompañar a la jefa de Gobierno Clara Brugada, el alcalde resaltó que, derivado de la buena voluntad entre ambos niveles de gobierno, se han realizado acciones que no están pensadas únicamente para la Copa del Mundo, sino que se ha impulsado obra pública que perdurará para las próximas generaciones.

“Prueba de esto es esta atinada intervención, esta suma de hacer una obra es porque se tiene la experiencia, el conocimiento y porque se aplica en los lugares que se necesita iluminación, repavimentación, drenaje, agua potable, escuelas, mercados. Acciones como ésta nos dará rumbo y poder vivir mejor”, apuntó.

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Giovani Gutiérrez sostuvo que, para dar resultados, se requiere trabajo en equipo.

“La estrategia es sumar. Coyoacán ha puesto como objetivo principal, dar resultados y eso es lo que hemos hecho en esta administración, sin colores y sin sabores partidistas. Aquí hemos puesto al ciudadano, delante de cualquier otro interés y resultado de ello, es el trabajo que durante estos años, se ha podido comprobar”, indicó.

La Jefa de Gobierno informó que el Jardín de lluvia Coapan, ubicado en la avenida Circuito Azteca y Calzada de Tlalpan, a un costado del Coloso de Santa Úrsula, forma parte del inicio de un nuevo modelo de gestión de agua para la ciudad. Este proyecto se realizó de la mano con las y los vecinos, quienes participaron en decisiones importantes para solucionar el problema de inundaciones bajo un esquema alternativo.

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Mencionó que este jardín de lluvia es el más grande del país, ya que no sólo infiltra un millón 300 mil litros de agua cuando llueve; al día, sumado todos los sistemas que se construyeron alrededor, puede infiltrar más de 10 millones de litros de agua.

“No podíamos llevar a cabo un Mundial sin atender a la población que vive al lado de este gran estadio, no queríamos que solo hiciéramos obras rumbo al Mundial y que quedaran como relumbrón, decidimos intervenir alrededor, en el Pueblo de Santa Úrsula, en la colonia Santa Úrsula, en el pueblo Huipulco, nos coordinamos con el alcalde Giovani Gutiérrez, con la alcaldesa Gaby Osorio de Tlalpan y empezamos a transformar con derechos básicos, y el primero fue el agua” señaló.

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jecg