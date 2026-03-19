Vecinos afectados por inundaciones en la Unidad Habitacional La Colmena, en la alcaldía Iztapalapa, denunciaron que los apoyos económicos otorgados por el gobierno capitalino resultan insuficientes frente a los daños acumulados en sus viviendas y negocios.

Habitantes señalaron que las inundaciones registradas en 2024 y 2025 han agravado las condiciones de sus hogares, provocando daños estructurales, pérdidas materiales y afectaciones a la salud, lo que ha incrementado su inconformidad.

Por ello, el miércoles salieron a las calles a protestar.

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Marina Espinoza quien vive en la Colmena desde hace más de 30 años indicó que, desde octubre del año pasado ha tenido que realizar trabajos de reparación en el exterior de su vivienda, entre aplanados, pinturas y otros que calcula son más de 10 mil 500 pesos.

Habitantes reportaron que cubrir las reparaciones en paredes, pintura y fracturas en el cemento supera los 10 mil pesos. Fotos: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

Indicó que, aunque conserva los recibos de los gastos para dimensionar las pérdidas, los apoyos gubernamentales que ha recibido oscilan entre los 2 mil 500 y 3 mil pesos, cantidad que considera insuficiente.

“No pedimos que cubran todo, pero sí algo que no sea tan diferente, porque muchas cosas se echan a perder y es un peligro”, comentó.

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Además de las afectaciones materiales, vecinos sufren estragos en su salud

Añadió que los apoyos no han sido equitativos, ya que algunas familias han recibido mayores montos pese a tener menos afectaciones.

Por su parte, la familia Suárez, que ha vivido en la zona por más de 26 años, denunció afectaciones a la salud derivadas de las inundaciones, relataron que tras la última inundación, padecieron durante tres días síntomas como diarrea, vómito y dolor estomacal, además de alergias que se han prolongado por meses.

“A mí ya me sale salpullido de cualquier cosa y a mi hija todo el día está tosiendo y estornudando; el doctor nos dijo que era por los hongos y la humedad”, dijo Norma Hernández.

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Los apoyos económicos no alcanzan para cubrir las perdidas

En cuanto a los daños materiales, integrantes de la familia detallaron que superan los 50 mil pesos debido a que, además de la pérdida de muebles, el suelo de la planta baja se ha levantado y presenta burbujas al inundarse, lo que podría implicar problemas estructurales más graves.

"Lo fuimos a cotizar y nos dijo el señor que no solo era quitar el azulejo, porque probablemente ya estaba afectado más profundo en el suelo y eso saldrá carísimo", comentó Norma.

Además, reportaron afectaciones en paredes, pintura y fracturas en el cemento.

Piden a las autoridades implementar soluciones definitivas y equitativas para todos los vecinos. Fotos: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

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Aunque han recibido apoyos de alrededor de 3 mil pesos, su principal exigencia es que las autoridades implementen soluciones definitivas a las inundaciones y que los apoyos sean equitativos para todos los vecinos.

Silvia Elena Hernández, quien tiene una tienda en su domicilio, indicó que en la última inundación perdió aproximadamente 5 mil pesos en mercancía como dulces y frituras.

Comentó que, aunque cada año enfrentan este problema y suelen elevar sus muebles, desde septiembre de 2025 las afectaciones han sido mayores, por lo que incluso ha considerado dejar de usar la planta baja.

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“Son muebles de madera que se dañan o de metal que se oxidan, además de que el agua está sucia y huele muy feo; todo eso lo resiente uno”, expresó.

En tanto, Jorge Daniel Romero, vecino de la unidad, expuso que ha tenido que elevar sus pertenencias para evitar daños, luego de que inundaciones anteriores arruinaran colchones, ropa, equipos de audio y otros objetos.

Jorge Daniel Romero, vecino de la unidad, expuso que ha tenido que elevar sus pertenencias para evitar daños. Fotos: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

Indicó que los apoyos recibidos rondan los 2 mil pesos, pero denunció que colonias aledañas han recibido mayores montos.

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“Nosotros somos el punto rojo y sabemos que ellos han recibido más que nosotros; queremos que sean justos y que todos recibamos lo mismo”, dijo.

Explicó que, su familia ha tenido problemas estomacales y que incluso han desarrollado ansiedad, por lo que exigen apoyo en temas de salud por parte de las autoridades.

Mauricla Flores, dueña de una papelería, relató que las inundaciones han impactado directamente en su negocio, provocándole pérdidas constantes de mercancía; señaló que, aunque cada temporada de lluvias representa un riesgo, la situación se agravó considerablemente durante 2025.

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Recordó que en una de las inundaciones más severas de ese año, el nivel del agua alcanzó hasta los 80 centímetros dentro de su local, lo que dañó gran parte de sus productos, especialmente papel, cuadernos y otros artículos escolares que no pudieron recuperarse.

“El agua llegó altísima, como a 80 centímetros, y todo lo de papel se echó a perder; cuadernos, hojas, cartulinas, todo se mojó”, explicó.

Expresó que los apoyos económicos otorgados por el gobierno capitalino no han sido suficientes para cubrir los daños sufridos en su negocio.

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“Lo que nos dan no alcanza para recuperar lo que se pierde en una sola inundación; sí ayuda un poco, pero no soluciona el problema”, agregó.

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