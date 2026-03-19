El diputado local del PVEM Jesús Sesma informó que, como vicepresidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, asumirá el control de los trabajos de esta Comisión y los reactivará tras la licencia, por tiempo indefinido, de Fernando Zárate.

En rueda de prensa, expuso que esta Comisión Especial lleva un año sin realizar trabajos sustantivos, ni reuniones, ni propuestas, pero que esto se acabó.

Subrayó que los trabajos se reactivarán de inmediato, pues la Ciudad no puede seguir enfrentando incertidumbre mientras se acercan el Mundial.

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Por ello, adelantó que lo primero será convocar a los titulares de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México para sostener una charla y conocer de primera mano cuál es el proyecto que tiene la administración local, en sus respectivas áreas, rumbo al Mundial.

“No podemos llegar en blanco al Mundial”, advirtió Sesma, al señalar que actualmente ni siquiera existe información suficiente para que el Congreso pueda ayudar desde su ámbito de competencia.

La preocupación, dijo, no es menor. “La capital enfrenta una movilidad colapsada, riesgo creciente de inundaciones ante la temporada de lluvias, incrementos en las rentas por la presión turística y más de 400 muertes al año derivadas de accidentes viales, en un contexto donde la ciudadanía percibe falta de coordinación e información”.

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Sesma dejó claro que esta Comisión Especial no será una instancia de adorno ni un espacio para confrontar, sino un órgano de trabajo que buscará coadyuvar, proponer y actuar con tiempo para evitar que el Mundial exhiba las debilidades de la Ciudad en lugar de sus fortalezas.

Asimismo, advirtió que también existen preocupaciones legítimas sobre posibles abusos durante la organización del evento, como la prioridad a intereses empresariales sobre los derechos de los ciudadanos o la pérdida de garantías en nombre de la justa deportiva, por lo que insistió en que el objetivo debe ser un esquema donde todos ganen, pero con equilibrio.

“La Ciudad de México tiene la oportunidad de mostrarse ante el mundo como una metrópoli moderna y organizada, pero para lograrlo es indispensable que exista planeación, coordinación y transparencia, de lo contrario, el Mundial podría terminar exhibiendo no lo mejor, sino el caos de una ciudad rebasada”.

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