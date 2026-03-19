Más Información
Elecciones 2027: PRI, Verde y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido
“Golpe histórico” al huachicol fiscal cumple un año; así fue decomisado un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para la madrugada y mañana del viernes 20 de marzo.
En la alcaldía Tlalpan se activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas de entre 1 a 3° Celsius y heladas, entre la 1:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.
Lee también CDMX renombra Secretaría de Salud; ahora será Secretaría de Salud Pública tras aprobación en Congreso
Además, se activó la alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, en las que se esperan temperaturas de 4 a 6°C en el mismo periodo.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]