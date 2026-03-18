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La tarde de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) realizó un operativo en calles de la alcaldía Iztapalapa para la prevención, disuasión, inteligencia y proximidad en la zona.
La SSC informó que en el dispositivo se desplegaron 85 uniformados de la Policía Sectorial, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, quienes estuvieron apoyados con 18 camionetas y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.
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Los elementos avanzaron desde la Calle 5 de Mayo y Fuerte de Loreto, en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón, y avanzaron por las colonias El Paraíso, Álvaro Obregón, Chinampac de Juárez, Renovación, Ejército de Agua Prieta y Santa María Aztahuacán.
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