La tarde de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) realizó un operativo en calles de la alcaldía Iztapalapa para la prevención, disuasión, inteligencia y proximidad en la zona.

La SSC informó que en el dispositivo se desplegaron 85 uniformados de la Policía Sectorial, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, quienes estuvieron apoyados con 18 camionetas y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

Leer también: Actividades se registraron con normalidad durante movilización de CNTE en CDMX: Secgob; asegura que riña con integrantes fue una "diferencia"

Los elementos avanzaron desde la Calle 5 de Mayo y Fuerte de Loreto, en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón, y avanzaron por las colonias El Paraíso, Álvaro Obregón, Chinampac de Juárez, Renovación, Ejército de Agua Prieta y Santa María Aztahuacán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr