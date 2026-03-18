La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, entregó nuevas patrullas y motopatrullas a la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la demarcación, mismas que fueron adquiridas con presupuesto propio, con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad y la construcción de entornos más seguros para las familias, con una visión centrada en la prevención y la atención oportuna en cada una de las 68 colonias y dos pueblos originarios.

Actualmente, la demarcación concentra 146 unidades policiales, lo que ha contribuido a que, de enero a la fecha, el índice delictivo haya disminuido más del 20%, de acuerdo con datos de la SSC, reflejando el impacto positivo de su política de seguridad cercana y coordinada en las diferentes colonias.

Estas acciones forman parte de los acuerdos en materia de seguridad y coordinación interinstitucional, establecidos hace unas semanas durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde Evelyn Parra y Pablo Vázquez, titular de la SSC, acordaron implementar un mega operativo en conjunto con elementos de seguridad de la demarcación, fortaleciendo así el trabajo coordinado para garantizar la tranquilidad y el bienestar de las y los habitantes de Venustiano Carranza.

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Evelyn Parra busca fortalecer la estrategia de seguridad en la demarcación. (Foto: especial)

Durante la presentación del nuevo parque vehicular, la edil, quien estuvo acompañada por integrantes de su gabinete y jefes de sector, destacó que estas unidades permitirán ampliar la cobertura en calles, escuelas, mercados y espacios públicos, atendiendo de manera directa la demanda de mayor vigilancia en toda la demarcación.

De esta manera, con las nuevas patrullas se consolida una estrategia integral que articula acciones de atención oportuna a emergencias con programas de proximidad como Botón Violeta, Casa Violeta y el esquema Casa por Casa, mediante el cual se han realizado más de 110 mil visitas para acercar a la policía con la ciudadanía, con la finalidad de garantizar el bienestar de las vecinas y vecinos de Venustiano Carranza.

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