Tlalnepantla, Méx.- Un juez del Estado de México impuso una sentencia de 20 años de prisión en contra de Luis Fernando Padilla Manzo, influencer conocido como “Fer Italia”, tras ser declarado culpable por el delito de violación.

El fallo condenatorio fue emitido luego de que el Ministerio Público acreditó la responsabilidad del acusado por hechos ocurridos en un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes de 1917.

De acuerdo con la investigación, uno de los hechos ocurrió el 11 de enero de 2024, cuando el ahora sentenciado trasladó a la víctima mediante engaños a un inmueble, donde habría cometido la agresión.

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Un segundo hecho se registró el 22 de marzo del mismo año, cuando la amenazó con difundir material de índole sexual para obligarla a acudir nuevamente al lugar, donde la volvió a agredir.

El sentenciado fue detenido el 28 de agosto de 2025 en una plaza comercial de Huixquilucan, en un operativo conjunto entre elementos de la Policía de Investigación y autoridades federales, y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Lic. Juan Fernández Albarrán”, en Tlalnepantla.

Luis Fernando Padilla Manzo enfrenta un segundo proceso penal por el delito de violación en agravio de otra mujer, quien fuera su pareja sentimental, por hechos ocurridos el 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo del 2022 y el 10 de enero del 2023, en el mismo municipio.

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