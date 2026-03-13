Huixquilucan.-Un juez del Poder Judicial del Estado de México encontró culpable a Luis Fernando Padilla Manzo, conocido como generador de contenido o influencer “Fer Italia”, al ser encontrado culpable del delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años de edad.

Los años qué pasará en la cárcel se determinarán en la continuación de audiencia programada para el 17 de marzo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó los datos de prueba sobre el ilícito que cometió el sujeto, en dos ocasiones, dentro de un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en el municipio de Huixquilucan.

En los juzgados penales de Tlalnepantla, el agente del ministerio público de la FGJEM narró que uno de los hechos ocurrió el 11 de enero del 2024, cuando “Fer Italia” llevó a su víctima con base en engaños para cometer la violación.

El segundo hecho sucedió el 22 de marzo, también del 2024. En esa ocasión, el hoy sentenciado amenazó a la adolescente con difundir videos y fotografías supuestamente de índole sexual de ella y al llevarla al mismo domicilio, la agredió sexualmente.

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Luis Fernando Padilla Manzo fue investigado por la Fiscalía mexiquense y arrestado mediante una orden de aprehensión, el pasado 28 de agosto, en una plaza comercial en Huixquilucan.

Al sujeto que identificaron como generador de contenido en redes sociales lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, donde tras el proceso legal, un juez determinó que es culpable y habrá una continuación de audiencia el próximo 17 de marzo, para individualización de sanciones.

La FGJEM agregó que el sujeto enfrenta un segundo proceso judicial, por el delito de violación en agravio de otra mujer, quien era su pareja sentimental.

Los hechos habrían sucedido el 22 de mayo de 2020, otro el 27 de marzo del año 2022 y la tercera agresión sexual la habría cometido el 10 de enero de 2023, en un inmueble ubicado en el municipio de Huixquilucan.

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