Un hombre perdió la vida luego de caer desde el segundo nivel del estacionamiento de la plaza comercial ubicada sobre Prolongación Vasco de Quiroga, en la colonia Cruz Manca, alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el área de estacionamiento del complejo comercial, a un costado de las tiendas departamentales Palacio de Hierro y Sears, donde el hombre cayó desde una altura aproximada de 12 metros.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial que se encontraban en la zona acudieron al punto tras el reporte de la caída y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después arribó una ambulancia del Grupo SUUMA, cuyo personal médico valoró a un hombre de entre 35 y 40 años de edad.

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Tras la revisión, los paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales correspondientes.

Policías acordonaron el área del estacionamiento mientras el cuerpo fue cubierto con una sábana en espera de la llegada de peritos. Posteriormente, personal de Servicios Periciales acudió al sitio para realizar el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la causa de la caída y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

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