La tarde de este sábado se registró la caída de un auto desde el sexto nivel de un edificio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, dejando un saldo de tres personas hospitalizadas.

De acuerdo a las primeras versiones, el coche cayó desde un estacionamiento a la parte baja de un conjunto habitacional.

Tres personas que viajaban en el auto resultaron lesionadas.

Personal de Protección Civil de la alcaldía atendió a los heridos y los trasladó a un hospital.

Se registró la caída de un vehículo desde un sexto nivel en un inmueble.



Elementos de Protección Civil brindaron atención a las personas involucradas.



La situación fue atendida por elementos de seguridad del sector El Yaqui, quienes quedaron a cargo del hecho. 🚓 pic.twitter.com/j2H4gGchjn — Alcaldía Cuajimalpa (@cuajimalpa_gob) March 8, 2026

