La tarde de este sábado se registró la caída de un auto desde el sexto nivel de un edificio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, dejando un saldo de tres personas hospitalizadas.
De acuerdo a las primeras versiones, el coche cayó desde un estacionamiento a la parte baja de un conjunto habitacional.
Tres personas que viajaban en el auto resultaron lesionadas.
Personal de Protección Civil de la alcaldía atendió a los heridos y los trasladó a un hospital.
