El Sistema de Transporte Colectivo (STC) recordó que en el marco de los trabajos de remodelación arquitectónica que se realizan en la Línea 2, se aplicará el siguiente horario especial en las estaciones: Allende, Zócalo, Pino Suárez Líneas 1 y 2; Bellas Artes, Líneas 2 y 8, las cuales concluirán servicio a las 20:00 horas del día de hoy sábado y reabrirán hasta pasado mañana, lunes.

De tal forma, a partir de las 20:00 horas de hoy, se establecerán dos circuitos de operación en la Línea 2: Hidalgo a Cuatro Caminos y Xola a Tasqueña.

Estaciones del metro de la línea 2 tendrán horario especial a partir de hoy; concluirán servicio a las 20:00 horas. Foto: Especial.

Lee también Por obras de modernización, modifican horarios de operación del Tren Ligero; operará servicio de apoyo del RTP

Se recuerda que como ha ocurrido desde fines de semana anteriores, las estaciones San Antonio Abad, Viaducto y Chabacano, cierran a las 20:00 horas los sábados; en tanto que los domingos están sin servicio durante toda la jornada.

El servicio alterno con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) operará de Xola a Hidalgo.

Estaciones del metro de la línea 2 tendrán horario especial a partir de hoy; concluirán servicio a las 20:00 horas. Foto: Especial.

El Metro solicitó a los usuarios tener en cuenta este aviso y prever tiempos de traslado.

Lee también Rumbo al Mundial 2026, colocan sistema bilingüe en tres líneas del Metrobús; instrucciones son transmitidas en inglés y español

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr