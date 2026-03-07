Más Información

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) recordó que en el marco de los trabajos de remodelación arquitectónica que se realizan en la Línea 2, se aplicará el siguiente en las estaciones: Allende, Zócalo, Pino Suárez Líneas 1 y 2; Bellas Artes, Líneas 2 y 8, las cuales concluirán servicio a las 20:00 horas del día de hoy sábado y reabrirán hasta pasado mañana, lunes.

De tal forma, a partir de las 20:00 horas de hoy, se establecerán dos circuitos de operación en la Línea 2: y Xola a Tasqueña.

Estaciones del metro de la línea 2 tendrán horario especial a partir de hoy; concluirán servicio a las 20:00 horas. Foto: Especial.
Se recuerda que como ha ocurrido desde fines de semana anteriores, las estaciones San Antonio Abad, Viaducto y Chabacano, cierran a las 20:00 horas los sábados; en tanto que los domingos están sin servicio durante toda la jornada.

El servicio alterno con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros () operará de Xola a Hidalgo.

Estaciones del metro de la línea 2 tendrán horario especial a partir de hoy; concluirán servicio a las 20:00 horas. Foto: Especial.
El Metro solicitó a los usuarios tener en cuenta este aviso y prever tiempos de traslado.

