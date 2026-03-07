La alcaldía Gustavo A. Madero anunció la presentación de la artista Laura León este 7 de marzo en la explanada de la demarcación.

El evento musical se realizará en el marco del 8 de Marzo, con el nombre “Mujeres latiendo con fuerza”.

La demarcación informó que asistirán al encuentro musical Shelyn Alvarado y Karen Yedth.

El evento se llevará a cabo a las 16:30 horas, en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero ubicada en 5 de febrero, esquina con Vicente Villeda, colonia Villa.

