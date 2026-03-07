Más Información
“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU
"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"
México es "el epicentro de la violencia" de los carteles: Trump; afirma que Sheinbaum es "muy buena persona"
Inicia Consejo Nacional de Morena con un llamado a cuidar la alianza con PT y PVEM; "está en juego el segundo piso de la 4T”, dice Durazo
La alcaldía Gustavo A. Madero anunció la presentación de la artista Laura León este 7 de marzo en la explanada de la demarcación.
El evento musical se realizará en el marco del 8 de Marzo, con el nombre “Mujeres latiendo con fuerza”.
Lee tambié 8M: Metro reconoce participación de mujeres en operación de sus 12 líneas
La demarcación informó que asistirán al encuentro musical Shelyn Alvarado y Karen Yedth.
El evento se llevará a cabo a las 16:30 horas, en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero ubicada en 5 de febrero, esquina con Vicente Villeda, colonia Villa.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]