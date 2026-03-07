Más Información

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

México es "el epicentro de la violencia" de los carteles: Trump; afirma que Sheinbaum es "muy buena persona"

México es "el epicentro de la violencia" de los carteles: Trump; afirma que Sheinbaum es "muy buena persona"

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Inicia Consejo Nacional de Morena con un llamado a cuidar la alianza con PT y PVEM; "está en juego el segundo piso de la 4T”, dice Durazo

Inicia Consejo Nacional de Morena con un llamado a cuidar la alianza con PT y PVEM; "está en juego el segundo piso de la 4T”, dice Durazo

Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde

Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde

La alcaldía Gustavo A. Madero anunció la presentación de la artista Laura León este 7 de marzo en la explanada de la demarcación.

El evento musical se realizará en el marco del 8 de Marzo, con el nombre “Mujeres latiendo con fuerza”.

Lee tambié

La demarcación informó que asistirán al encuentro musical Shelyn Alvarado y Karen Yedth.

El evento se llevará a cabo a las 16:30 horas, en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero ubicada en 5 de febrero, esquina con Vicente Villeda, colonia Villa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]