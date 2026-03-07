El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), Vicente Gutiérrez Camposeco, hizo un llamado a que la manifestación del próximo 8 de marzo (8M), con motivo del Día Internacional de la Mujer, se haga de forma pacífica.

“Lo más importante es el llamado que hemos hecho a quienes tienen el legítimo derecho de manifestarse, independientemente de la causa que se represente, de que lo hagan pacíficamente”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gutiérrez Camposeco dijo que los actos vandálicos desvían la atención de la causa de fondo en la manifestación.

“Porque luego resulta que se infiltran o empieza a haber desmanes y luego la nota no es la causa que están buscando que se note en el país, sino el desorden, la agresión o el robo o los golpes que puede haber, entonces lo que consideramos que es lo mejor para la ciudadanía que decide marchar, en este caso el 8M que son las mujeres, es que lo hagan en paz”.

El líder empresarial dijo que no hay una estimación de pérdidas en los negocios de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico; sin embargo, subrayó que varios negocios estarán cerrados el próximo domingo.

“Prácticamente todo va estar cerrado, es cierto, no es lo mismo un día entre semana que en domingo cuando los comerciantes del Centro están esperando una afluencia de visitantes importante”.

Este diario informó que comerciantes y trabajadores del Centro Histórico tienen planeado no abrir sus negocios o bajar cortinas temporalmente para prevenir daños durante el paso de los contingentes.

Gutiérrez respaldó la instalación de vallas para prevenir posibles daños en negocios y edificios.

Ayer, durante un recorrido por Reforma, avenida Juárez e inmediaciones del Zócalo se constató que hoteles, restaurantes y diversos comercios ubicados en ese corredor estaban siendo cubiertos por vallas metálicas y tapiales de madera.

En plazas comerciales ubicadas en la zona también se observó a trabajadores colocando las vallas metálicas y sólo se habilitaron algunos accesos para empleados y visitantes.

Desde la noche del jueves 5 de marzo comenzaron a colocarse las vallas alrededor de Palacio Nacional y Bellas Artes.

