En el marco de las manifestaciones previstas para el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, la Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a las autoridades a respetar la protesta con seguridad y sin criminalización en los estados.

Además, la Secretaría promovió un decálogo para la atención y la gestión de la protesta pacífica.

Reiteró el llamado a las autoridades estatales a conducir sus actuaciones "en el marco de los protocolos institucionales y con pleno respeto a los derechos humanos".

"El Gobierno de México reconoce que la protesta social es una expresión legítima de la vida democrática y una herramienta fundamental para visibilizar demandas y causas sociales.

"Su obligación es garantizar que quienes decidan ejercerla lo hagan con seguridad, sin criminalización y con pleno respeto a su integridad", dijo la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

Agregó que la implementación efectiva del diálogo será la clave para garantizar que el 8 de marzo sea una jornada de expresión libre y segura.

Aseguró que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, "se comenzaron a sistematizar las experiencias de atención a la protesta social, mediante protocolos, los cuales se siguieron construyendo a nivel federal para compartirlos con las servidoras y servidores públicos del país".

Al señalar que cada manifestación es distinta en los municipios y estados, indicó que los protocolos se pueden adaptar a las realidades locales y servir de herramienta para actuar desde una visión humanista.

El decálogo para la atención y la gestión de la protesta pacífica

México es un país de hombres y mujeres libres de manifestar sus ideas, reunirse y expresarse del modo que decidan.

El Gobierno de México respeta el derecho de todas las personas, especialmente cuando disienten o son minorías.

El Gobierno de México no discrimina ni criminaliza la protesta social.

la protesta social. El Gobierno de México garantiza la libertad de expresión , sin afectar los derechos de terceros ni promover la guerra, el odio o la violencia .

, sin afectar los derechos de terceros ni promover la guerra, el odio o la . Se debe privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos siempre, especialmente cuando hay tensiones entre la libertad de expresión y los derechos de terceros, incluso cuando sea legal usar la fuerza pública o las personas manifestantes no estén dispuestas a dialogar. Siempre se debe privilegiar el diálogo.

Los derechos de manifestación, expresión y reunión, no son condicionables.

Jamás se usará la fuerza pública para reprimir, agredir, o afectar de cualquier manera a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica.

El Gobierno de México salvaguardará la integridad física, los bienes y la seguridad personal de las personas manifestantes y terceros.

Se garantiza y respeta la labor de periodistas y comunicadores durante las manifestaciones, reuniones o cualquier forma de protesta social.

Los protocolos, planes operativos y capacitaciones de los cuerpos de seguridad de México para atender la protesta social de las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, deben priorizar las acciones de prevención y el diálogo, para evitar las confrontaciones entre manifestantes y terceros.

Este 8M se activará la Red Rompe el Miedo en la CDMX: Artículo 19

Artículo 19 informó que este domingo 8 de marzo se activará la Red Rompe el Miedo (RRM) en la Ciudad de México para llevar a cabo un seguimiento y monitoreo de las protestas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Como cada año, la RRM recordó que durante la jornada:

Se documentarán aquellas agresiones dirigidas a periodistas y personas defensoras que forman parte de esa red.

Mantendrá contacto con las autoridades capitalinas para alertar alguna necesidad de apoyo urgente.

También la RRM publicará desde su cuenta de X (@RompeMiedo) información en tiempo real sobre el progreso de las movilizaciones, destacando incidentes y ofreciendo recomendaciones de seguridad.

La RRM enfatizó que sus protocolos de monitoreo y acompañamiento implican una perspectiva interseccional, y que basando sus acciones en los más altos estándares de derechos humanos, promueve acciones incluyentes en donde apoyan a todas las identidades sexuales y de género, para que todas, todos y todes sean reconocidos.

“Es fundamental que las movilizaciones se desarrollen en un ambiente de libertad y seguridad, y que no se repita la violencia institucional que hemos documentado en años anteriores, que siguen siendo una herida abierta para quienes ejercieron su derecho a la protesta y fueron reprimidas en varias entidades de la República”, dijo.

