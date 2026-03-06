Aun cuando se ha afianzado el papel de las mujeres en la toma decisiones de nuestro país y las brechas de desigualdad se han ido acortando, falta mucho por hacer para erradicar la violencia, el acoso y la discriminación en su contra, afirmó la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra.

Al participar en la conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, organizada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), indicó que hoy las mujeres tienen mayor participación en puestos de decisión, gracias a que es un hecho la paridad de género tanto en el Poder Ejecutivo Federal como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión y en la propia CNDH.

Aseguró que actualmente se vive un proceso que cambiará el rumbo de México y el papel de las mujeres en nuestra sociedad, porque no sólo serán parte de fuerzas productivas, “sino que también dirigiremos esta nación hacia horizontes que nuestras madres y abuelas imaginaron pero que parecían imposibles.

“Y es gracias a ellas, a su lucha tesonera y a su participación decidida en la vida pública del país que hoy “estamos siendo parte de esta transformación y nos corresponde heredarla a nuestras hijas y nietas”.

Dijo que la presencia de una mujer en la titularidad del Poder Ejecutivo federal no es la culminación de nuestra lucha, sino el comienzo de una nueva etapa, lo que obliga a las mujeres a estar alertas para que esto signifique también la transformación radical de las instituciones del Estado y el combate y erradicación de todos y cada uno de paradigmas del pasado.

En este sentido, llamó a las mujeres que han alcanzado puestos que inciden en la transformación de la vida pública, a asumir la responsabilidad de impulsar la conquista de nuevos territorios y horizontes y no ser complacientes con los intentos de desvío o de desandar el camino, puesto que la transformación debe ser irreversible.

Expresó que el compromiso con la igualdad social y con la mejora de las condiciones de las mujeres debe ser compartido por todos los sectores: el gobierno, la sociedad, la iniciativa privada y, por supuesto, las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos.

Piedra hizo un homenaje a las mujeres que a lo largo de la historia lucharon por un México más justo, como Leona Vicario y Josefa Ortíz de Domínguez, “sí de Domínguez, porque siendo esposa de quien fue, pudo decidir autónomamente ayudar y aportar mucho a la causa independentista”.

Pero también a otras mujeres que, casadas o solteras, revolucionarias en todos sentidos, tuvieron el coraje y el valor de ser protagonistas, del brazo de sus esposos o sin ellos, y colaboraron con su dedicación a la transformación construcción de este país, aun cuando, desafortunadamente, la educación impartida en el periodo neoliberal invisibiliza su existencia.

