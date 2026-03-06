Tlalnepantla, Edomex.- Ellas gritan, aplauden, mueven sus banderas y auguran un “movimiento recargado” para empoderar a las mujeres de México, respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defender la soberanía, ante los amagos del mandatario estadounidense Donald Trump y los ataques de la oposición.

Ellas son “Las Adelitas” y siguen el ejemplo de aquel grupo de mujeres que se organizó en 2008 para la defensa del petróleo, en el que también participó Sheinbaum Pardo junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuando en uno de sus mítines la mandataria Claudia Sheinbaum expresa que “es tiempo de mujeres” y que “llegamos todas”, “Las Adelitas” gritan con todas sus fuerzas: “¡Presidenta, Presidenta!”. Los vitoreos se vuelven a encender cuando se menciona el Programa Mujeres Bienestar.

Resurgen "Las Adelitas", colectivo de mujeres que respaldan a Sheinbaum en el Edomex (06/03/2026). Foto: Especial

“En 2008, Las Adelitas participaron en la defensa del petróleo, hoy estamos participando en defensa de la soberanía”, dice a EL UNIVERSAL Yolanda López Pérez, coordinadora de “Las Adelitas” Villa del Carbón.

López Pérez comenta que vienen “recargadas” y bajo el ejemplo de María Esther Rodríguez Hernández, una de “Las Adelitas de López Obrador” que ahora es titular de la Secretaría de Mujeres en el gobierno mexiquense de Delfina Gómez.

"Las Adelitas" tienen presencia en 125 municipios del Edomex

Además, presumen que tienen presencia en los 125 municipios del Estado de México y que ya se fragua una unidad nacional “más fuerte” de “Adelitas”.

La coordinadora de “Las Adelitas” de Villa del Carbón detalla que son un colectivo que se caracteriza por la integración de mujeres amas de casa, campesinas, doctoras y de todas las profesiones.

“Es un movimiento que busca la inclusión de las mujeres y un movimiento acorde a nuestra presidenta de la República Mexicana. Cuando ella dice que todas las mujeres podemos ser lo que queremos ser, esa es la intención de este grupo”, expresa.

“Y más que nada respaldar a nuestra Presidenta, a nuestra gobernadora. Alzar la voz por los derechos de muchas personas”, agrega.

Refieren que hay algunas “Adelitas” que venían caminando con López Obrador, mientras que otras se están formando en el sexenio de la primera mujer presidenta de México.

“Las Adelitas” del Estado de México apuestan por una expansión fuerte a otros estados: “Estamos apoyándola al 100% (a Claudia Sheinbaum), que vea que todas las mujeres estamos al 100% y ya ahorita se están incorporando también hombres a los colectivos”.

Este grupo de mujeres admite que en el Estado de México aún hay municipios con marginación y escasez de servicios e infraestructura, y por eso el movimiento es también para que las volteen a ver.

Resurgen "Las Adelitas", colectivo de mujeres que respaldan a Sheinbaum en el Edomex (06/03/2026). Foto: Especial

“A mucho orgullo soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y, por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas”, expresa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su mitin. El grito de “Las Adelitas” vuelve a resonar.

Semanas atrás se hizo viral en redes sociales un video de Claudia Sheinbaum, cuando en 2008 y junto a López Obrador pronunció un discurso como “Adelita” en defensa del petróleo:

“Atrévanse, atrévanse a quitarnos nuestro petróleo y nos verán a las mujeres organizadas en las calles. Atrévanse a entregar nuestra riqueza nacional al extranjero y nos verán a las mujeres encabezando el paro patriótico. Atrévanse a intentar robarles el futuro a nuestros hijos y nos verán organizadas defendiendo nuestra patria. La patria no se vende, la patria se defiende”.

En su conferencia mañanera del pasado 14 de enero, la titular del Ejecutivo federal recordó el episodio, en el marco de las críticas por el envío de petróleo de México a Cuba.

“Por cierto, ayer vi también un video de un discurso que di en un mitin en el Zócalo, en el 2008, cuando nos organizamos Las Adelitas del petróleo para defender el petróleo mexicano. Entonces, lo usó la derecha… Chistoso, ¿no? Lo usa la derecha como para decir: ´Miren, defiende el petróleo mexicano, pero está enviando petróleo a Cuba´. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada”, comentó.

Recordó que a lo que se oponían en aquella época era que “prácticamente querían privatizar toda la producción petrolera y acabar con Pemex, ese era el objetivo de todo el periodo neoliberal, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, pero, pues no lo lograron”.

“Fue un movimiento muy bonito: 15 brigadas de mujeres, de miles de mujeres defendiendo el petróleo”, reflexionó.

