A tres días de la marcha por el Día Internacional de la Mujer (8M), la Secretaría de Gobierno de la CDMX, dio a conocer que tienen identificadas más de 70 convocatorias para esta movilización, por lo que personal del Grupo de Diálogo y Convivencia acompañará las distintas rutas hacia el Zócalo capitalino.

En esta protesta participarán entre 400 y 500 servidoras públicas de diversas dependencias para garantizar el diálogo y el acompañamiento durante la movilización, indicó la Secretaría.

En un comunicado, la dependencia indicó que este jueves el secretario de Gobierno, César Cravioto, encabezó una reunión de trabajo con compañeras de diversas áreas de la Secretaría para revisar los protocolos y acciones de acompañamiento durante la jornada del próximo domingo.

De acuerdo con la dependencia, el Grupo de Diálogo y Convivencia tendrá entre sus principales tareas acompañar a las personas y colectivos en el ejercicio de la protesta social, promover el diálogo con los distintos grupos, garantizar el derecho al ejercicio del periodismo y a la defensa de los derechos humanos, sensibilizar a la población y a las personas servidoras públicas sobre los derechos que convergen durante una manifestación, así como proporcionar información en tiempo real que permita fortalecer la coordinación con otras dependencias del Gobierno capitalino.

Para esta labor, se desplegarán entre 400 y 500 compañeras, pertenecientes a la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG), la Dirección General de Gobierno (DGG), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP), la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS), el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPI), la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH) y la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana (CGAMH). También participarán la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Instituto de la Juventud (INJUVE), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) y la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI).

Además, se dio a conocer que se instalará la Base Morelos, desde donde se realizará el monitoreo y la coordinación interinstitucional de la jornada.

