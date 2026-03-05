Más Información

Personal de Obras y Servicios de la CDMX alistan el alumbrado con motivo del (8M) que se instalará por primera vez en los edificios del Zócalo capitalino.

La tarde de este jueves se apreció a trabajadores de Sobse colocando un mosaico a la altura de avenida 20 de noviembre en el que se distinguen los rostros de tres mujeres gritando junto con el mensaje . Una de las mujeres lleva un brazo levantado, como símbolo de la lucha feminista.

Por primera vez CDMX prepara alumbrado por el Día Internacional de la Mujer; colocan mosaico con elementos decorativos. Foto: Frida Sánchez.
Por primera vez CDMX prepara alumbrado por el Día Internacional de la Mujer; colocan mosaico con elementos decorativos. Foto: Frida Sánchez.

El mosaico tiene otros elementos decorativos, de flores de distintos colores, una de las más llamativas es una rosa roja.

Se trata de la primera vez que se instala con motivo del 8M en este icónico espacio de la capital, donde todos los años se instala iluminación con motivo del 15 de septiembre, la Revolución Mexicana, las fiestas decembrinas y más recientemente, desde 2022, del Día de Muertos.

Por primera vez CDMX prepara alumbrado por el Día Internacional de la Mujer; colocan mosaico con elementos decorativos. Foto: Frida Sánchez.
Por primera vez CDMX prepara alumbrado por el Día Internacional de la Mujer; colocan mosaico con elementos decorativos. Foto: Frida Sánchez.

El pasado 26 de febrero, la jefa de Gobierno, , anunció que, por primera vez, el Zócalo de la Ciudad de México tendrá alumbrado con motivo del 8M, como parte de las actividades que se realizarán durante marzo en el marco del Festival Tiempo de Mujeres. Además, los edificios del centro se iluminarán de color morado.

