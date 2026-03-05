La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina informó que prevé una campaña para que desde los hogares se evite que los menores lleven armas a las escuelas, en la cual los padres estén más cercanos a sus hijos.

"Pensamos que debemos de partir con los padres de familia, ellos tienen que estar más cercanos a sus hijos, bueno, padres, madres o tutores de los jóvenes de secundaria, hay que trabajar con ellos".

Además de que se implementará un operativo por distintas zonas de la ciudad para que los padres revisen las mochilas de los estudiantes.

Lee también: Delitos de alto impacto bajan 8% en CDMX en febrero; homicidios disminuyen 22%, afirma Clara Brugada

"Vamos a revisar y definir zonas de la ciudad en donde se pueda echar a andar un operativo en donde sean los padres de familia los que ayuden a revisar las mochilas, no toda la ciudad, sólo en algunos lugares que consideramos sea necesario".

Lo anterior fue informado la mañana de este jueves durante el informe del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, tras el caso de un estudiante de secundaria que el miércoles 4 de marzo llevó un arma de fuego a su escuela en la alcaldía Azcapotzalco.

La jefa de Gobierno afirmó que también se construirán herramientas de paz en las secundarias y un eje temático del programa Vida Plena Corazón Contento, para evitar el uso de armas y fomentar la no violencia.

Mencionó que hay una comisión interinstitucional del Gobierno de la Ciudad de México que prepara la mencionada estrategia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr