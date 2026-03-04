La mañana de este miércoles, un alumno ingresó con un arma de fuego corta, con cuatro cartuchos útiles, a la secundaria técnica número 15, en la colonia Santa Catarina, en la alcaldía de Azcapotzalco, por lo que personal del plantel pidió el apoyo de policías capitalinos quienes aseguraron la pistola.

No se reportaron lesionados, se informó.

Elementos de SSC acuden a secundaria de Azcapotzalco por reporte de estudiante con presunta arma de fuego; no hay lesionados. Foto: Juan Carlos Williams.

Además, el adolescente fue presentado ante las autoridades ministeriales, acompañado por sus padres, para llevar a cabo las indagatorias correspondientes y determinar su situación jurídica, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron en el plantel localizado sobre la calle Trébol, entre Calzada Azcapotzalco–La Villa. Al sitio arribaron unidades de la policía preventiva y de la policía auxiliar luego de que autoridades escolares emitieran la alerta.

El personal administrativo implementó los protocolos internos para el control de la situación y resguardar a la comunidad estudiantil, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de seguridad. Padres y madres de familia acudieron posteriormente al plantel tras ser informados de lo ocurrido.

En una tarjeta informativa, la SSC informó que su personal acudió a una escuela secundaria ubicada en la calzada Azcapotzalco–La Villa, en la colonia Santa Catarina, alcaldía Azcapotzalco, para realizar una entrevista ciudadana.

“Al llegar, la subdirectora del Plantel refirió que detectaron a un alumno que portaba un objeto similar a una pistola, motivo por el cual ingresaron y realizaron el aseguramiento de un arma de fuego corta con cuatro cartuchos útiles”, explicó.

