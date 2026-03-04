Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), en coordinación con operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, capturaron a un hombre por su presunta participación en la agresión a tiros en contra de la trabajadora de una nevería ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la SSC, oficiales en campo fueron alertados por una persona herida en un negocio ubicado en la calle 16 de Septiembre, de la colonia El Carmen.

En el lugar se entrevistaron con un hombre que refirió que su familiar había sido atacada por un sujeto que le disparó sin mediar palabras, por lo que la trasladaba a un hospital en su auto.

La víctima fue llevada a un hospital por la zona, pero luego fue trasladada en ambulancia a otra clínica de especialidades, donde fue atendida.

Los monitoristas del C2 Norte montaron un cerco virtual mediante el cual ubicaron un auto color blanco en el que el presunto agresor habría escapado.

El vehículo fue alcanzado por policías en las calles Del Castillo y Piña, donde le marcaron el alto al conductor, pero al detenerse, dos de los tripulantes bajaron y corrieron a una zona boscosa.

Los uniformados revisaron al chófer del auto y le hallaron 69 dosis de aparente crystal.

El sospechoso de 55 años de edad fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

