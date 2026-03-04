Un operativo realizado en la alcaldía Venustiano Carranza dejó como saldo un hombre detenido y el aseguramiento de 98 dosis de aparente marihuana, como parte de una investigación por robo de autopartes y narcomenudeo en la zona de Merced Balbuena.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Yunque, colonia Aarón Sáenz.

En el despliegue también participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Lee también Ecatepec sale de la lista de los 10 municipios con más feminicidios, afirman

Las investigaciones comenzaron tras el robo de autopartes de un Mini Cooper. A través del monitoreo de cámaras del C2 y trabajos de seguimiento, los agentes detectaron a un grupo que presuntamente se dedica al robo y desmantelamiento de vehículos, cuyos integrantes se movilizaban en motocicletas.

Las indagatorias llevaron hasta el domicilio cateado, que, según las autoridades, posiblemente era utilizado para guardar piezas robadas y almacenar droga.

Con una orden judicial en mano, los uniformados ingresaron al inmueble, donde aseguraron 98 bolsitas de plástico transparente con hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Lee también Caen dos atacantes de tienda de Valle de Chalco

En el lugar fue detenido un hombre de 25 años de edad, quien fue informado de sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL