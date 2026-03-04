Valle de Chalco, Méx.—La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha detenido a dos de los cuatro que tiene identificados como el grupo que provocó un incendio en una tienda de la cadena 3B el domingo 22 de febrero en Valle de Chalco en el que tres personas resultaron heridas. Uno es un adulto y otro es un menor de edad.

En el caso de Édgar “N”, conocido como Peluso, se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa contra.

Él fue detenido mientras tripulaba una de las motocicletas usadas en el ataque. Otro de los conductores, un menor de edad, ya había sido capturado y vinculado por lesiones que ponen en peligro la vida; permanece internado en el Centro Quinta del Bosque.

Según la fiscalía, ese día cuatro sujetos llegaron en dos motocicletas al establecimiento de la colonia San Miguel Xico (también conocida como Xico III o cuarta sección), sobre avenida Cuitláhuac.

Édgar “N” conducía una de las motos. Dos de los implicados entraron al negocio arrojaron botellas con sustancia inflamable hacia el área de cajas, prendieron fuego y huyeron. El incendio alcanzó a un hombre de 49 años y a su hijo de dos, Henry, quienes hacían compras.

Ambos sufrieron quemaduras graves: el menor presentó afectaciones en más de 70% del cuerpo y sigue delicado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, mientras el padre se recupera. Un tercer hombre en situación de calle, que intervino en el rescate, también resultó lesionado.

Los hechos se produjeron en medio de la ola de violencia que estalló tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el mismo 22 de febrero.

La fiscalía inició la carpeta por daños y lesiones, pero las indagatorias —incluidas imágenes de videovigilancia que captaron la secuencia del ataque— permitieron reclasificar los hechos como homicidio doloso en grado de tentativa. Se solicitó y obtuvo la orden judicial correspondiente.