La presidenta Claudia Sheinbaum destacó una inversión histórica de 190 mil millones de pesos para Veracruz, que incluye petroquímica y fertilizantes, carreteras, agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y salud.

“Nos faltaría la inversión en educación que también estamos desarrollando. Y por supuesto, la inversión en programas de Bienestar que alcanza en un año una inversión de cerca de 79 mil millones de pesos. Entonces, como ven, es una inversión histórica para Veracruz” dijo en su conferencia mañanera de este viernes 5 de junio en Coatzacoalcos.

Jorge Mendoza, director de Banobras, destacó inversiones mixtas en el estado como la rehabilitación de la autopista Córdoba-Veracruz.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Veracruz este viernes 5 de junio (04/06/2026). Foto: Captura de pantalla

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó avances de infraestructura hidráulica en Veracruz como el Acueducto Coatzacoalcos, cinco plantas de tratamientos y rehabilitaciones, entre otras, con una inversión de 12 mil 200 millones de pesos.

Invierten 9 mil 205 mdp en obras de infraestructura en Veracruz

Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que este 2026 se invertirán 9 mil 205 millones de pesos en Veracruz para la reconstrucción de puentes, autopistas y caminos artesanales afectados por las lluvias del año pasado.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Coatzacoalcos, el funcionario describió que durante el sexenio se invertirán 18 mil millones de pesos (mdp), mientras que en materia de conservación de puentes populares así como la sustitución de tirantes del puente Antonio Dovalí, se contempla una inversión de 11 mil mdp.

“En la reconstrucción por afectaciones de lluvias, aquí hay 50 acciones en 402 kilómetros en la red federal libre de peaje que iniciaron el 12 de mayo. En la red estatal tenemos 35 acciones: 285 kilómetros, iniciaron los trabajos el 6 de mayo. Son obras de drenaje y conservación de carreteras”, señaló esta mañana.

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Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) (20/02/2026). Foto: Presidencia

Explicó que se están interviniendo y rehabilitando 18 puentes y se construyen 11 más en la entidad. En el caso del acceso al Puerto de Veracruz, indicó que este julio (cinco meses antes de lo programado) se terminará un puente con 2 kilómetros de longitud y dos rampas de acceso para reducir tiempos en uno de los entronques principales.

El funcionario anunció que el próximo mes comenzará la construcción del nuevo puente atirantado Coatzacoalcos III, con una longitud de 6 km y 40 metros de altura para dar acceso a barcos. Jesús Esteva Medina destacó los entronques de esta infraestructura para hacer eficiente el paso de la zona.

“Seguramente es el puente más de mayor longitud de mayor altura que estaremos construyendo en esta administración y además sobre un cuerpo de agua. Este nos llevará del orden de tres años, el concluirlo”, explicó.

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En cuanto al programa Mega Bachetón, el secretario indicó que se atendieron 2 mil 600 km durante 2025, mientras que este año se rehabilitarán 615 km, lo que representa 40% del total de la red federal libre de peaje en conservación. En cuanto a conservación de autopistas, Caminos y Puentes Federales (Capufe) trabaja en intervenciones de 402 km en Córdoba, Acayucan y Ciudad Mendoza.

Alistan construcción de hospital de Atlixtac

En materia de salud, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, apuntó que este 2026 van por la “meta histórica” de superar los 5 millones de consultas.

“Una cifra nunca antes vista en los servicios públicos del estado. Es un millón más que el año anterior, es un número histórico para Veracruz y todas serán 100% gratuitas”, dijo al anunciar más infraestructura para la entidad que tendrá impacto en Importación y San Luis Potosí.

Alejandro Svarch anunció la construcción de un nuevo hospital de Atlixtac en la Montaña de Guerrero, después de 25 años de gestiones.

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Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar (20/03/2026). Foto: Presidencia

“Existe la certeza de que este hospital se va a construir. El IMSS-Bienestar ya a tiene la propiedad del inmueble y el proyecto médico-arquitectónico concluido y este año arrancaremos la obra de la mano de la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

“El hospital tendrá 31 camas, 9 consultorios, urgencias, hospitalización, cirugía, laboratorio, imagenología y especialidades como ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, odontología, medicina tradicional” explicó.

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