Ecatepec, Méx.— La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que el municipio ya no figura entre las 10 localidades con más feminicidios a nivel nacional y en el último año se registró una disminución de 29% en la violencia sexual contra las mujeres.

“Por años este municipio fue referencia nacional por la violencia contra las mujeres. Hoy empezamos a ser referencia por su disminución”, dijo en conferencia.

La edil anunció que por segundo año se realizará la campaña En Ecatepec nos cuidamos todas, enfocada en el transporte público, uno de los espacios donde las mujeres reportan mayor inseguridad: ocho de cada 10 se sienten inseguras al usarlo, reconoció.

La iniciativa incorpora a más de 100 transportistas, los cuales se suman formalmente a un esquema de prevención y denuncia contra el acoso y cualquier forma de violencia en las unidades, además de que se coordina con la estrategia federal de seguridad, la Secretaría de Marina y el Mando Unificado Zona Oriente, a través del Operativo Transporte Seguro.

Incluye presencia en unidades y paraderos, supervisión en horarios de mayor incidencia, instalación de puntos violeta estratégicos, entrega de Ecatálogos con información útil, promoción de la Red Violeta, y códigos QR visibles para denuncias inmediatas

“Las mujeres de Ecatepec no están solas, si viven acoso en el transporte, si enfrentan violencia en su entorno, si necesitan ayuda, denuncien. Escaneen los códigos QR, acérquense a un Punto Violeta y activen la Red Violeta desde su teléfono. Porque en Ecatepec nos cuidamos todas”, expresó.