La jefa de Gobierno, Clara Brugada, descartó que haya en la Ciudad de México cancelaciones masivas de reservaciones de hoteles de cara al Mundial de Futbol, y dijo que algunas personas buscan que la capital del país tenga una mala imagen de cara a la justa deportiva.
En entrevista, tras instalar el Gabinete de Coordinación con alcaldes y alcaldesas rumbo al Mundial, precisó que algunas delegaciones que pensaron que jugarían en la Ciudad de México decidieron, por obvias razones, cancelar sus reservaciones, pero “no representan absolutamente ningún problema, es muy importante que esto quede muy claro: no hay cancelaciones de que tengamos hoteles vacíos, prácticamente todo esta lleno”.
Recalcó que la Ciudad está preparada para el Mundial y que están trabajando muy fuerte para garantizar que los visitantes tengan el mejor de los viajes y el mejor de los mundiales.
Clara Brugada subrayó que a algunas personas les interesa que la Ciudad de México tenga una mala imagen en el Mundial, ppr lo que propagan estos rumores.
“Eso no ayuda para nada porque hay a quienes les interesa que la Ciudad de México tenga una mala imagen, y esta información lo único que provoca es que la gente tenga dudas; entonces, por eso es muy importante que se aclare, ya sacamos un comunicado, la FIFA también lo va a hacer, la Asociación de Hoteles y todos coincidimos que lo que se dijo no es la realidad ni lo que pasa en la Ciudad”, destacó.
LL
