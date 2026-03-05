La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 5 de marzo se tiene prevista una marcha de familiares de marinos desaparecidos, a las 13 horas, la cual partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo. Exigen la búsqueda, esclarecimiento de los hechos y aparición con vida de dos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, desaparecidos desde el 5 de marzo de 2022.

Las Mercaditas Autónomas Momoxcas se reunirán a las 9 horas en la explanada de la alcaldía Milpa Alta. En el marco de la conmemoración del "Dia Internacional de la Mujer", realizarán la mercadita feminista.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana se reunirán a las 9:30 horas, en el Congreso de la Unión. Llevarán a cabo el "Dialogo Nacional de Mujeres Sindicalistas".

El Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México se hará presente en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, en la colonia Obrera, a las 10 horas. Solicitan la basificación de 559 trabajadores.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México Sección 21 se concentrarán a las 10 horas en la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México y en la estación del Metro Viaducto. Denuncian condiciones insalubres en oficinas y dependencias adscritas a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social capitalina.

El Grupo Político Aragón "11 de Octubre" se reunirá en la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro en la colonia San Juan de Aragón. Discutirán diferentes temas relacionados con las actividades en curso y para fortalecer la participación de la unidad en resistencia.

El Colectivo Plataforma 420 se manifestará a la 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento - político cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

El Colectivo Rosas Rojas se manifestará a las 17 horas en la Universidad Pedagógica Nacional. Llevarán a cabo la "Jornada Estudiantil 8M", en la que realizarán diversas actividades en demanda de universidades y centros de estudios libres de acoso y violencia machista.

El Movimiento Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la colonia General Anaya. Instalarán mesas de recolección de firmas con la finalidad de promover la remoción de integrantes del Comité Central y de las Comisiones Autónomas.

