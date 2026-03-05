La mañana de este jueves, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos, trenes detenidos y avance lento en distintas líneas de la red, lo que generó inconformidad entre pasajeros durante las primeras horas del servicio.

En la Línea A usuarios denunciaron largos tiempos de espera en los andenes ante la falta de trenes: “Buenos días, ¿qué pasa en la Línea A? Ya llevo rato esperando y no pasan trenes”, escribió un usuario en redes sociales, mientras que otro agregó: “¿Qué pasa en la Línea A que no pasa ningún tren dirección Pantitlán? Ya llevamos un buen rato esperando”.

El STC respondió: “Buen día. Se registra alta afluencia en la Línea A. Se agiliza el avance de los trenes”.

Lee también “Gobierno se comprometió a inyectar recursos al Metro”

En la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, pasajeros señalaron que la marcha de los trenes era más lenta de lo habitual para ese horario: “Demasiado lenta la marcha en línea B, inusual en este horario”, comentó un usuario, mientras que otro reclamó: “Ustedes generaron el problema en la línea B, no hay lluvia o problemas reportados en medios, pero la velocidad de los trenes es cosa de ustedes”.

El STC respondió: “Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea B, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”.

En la Línea 1, los usuarios también manifestaron su inconformidad por retrasos y saturación en los andenes: “¿Qué pasa en Línea 1?”, cuestionó un pasajero, mientras que otro señaló: “¿Por qué eliminan las quejas de la super nueva Línea 1? Más de 10 minutos detenidos los trenes, no avanzan, llenos los andenes de gente”.

Lee también Destrucción de vitrales de Enrique del Moral en metro Viaducto causa indignación

En la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, pasajeros reportaron que los trenes tardaban en avanzar en algunas estaciones: “¿Qué pasa con la L2? No ha pasado un tren desde hace un buen rato, ¡ineficientes!”, escribió un usuario, mientras que otro señaló: “¿Qué pasó en la Línea 2? No avanza en San Cosme”.

Mientras que en la Línea 6, los pasajeros indicaron que los trenes tardaban más de 10 minutos en llegar a las estaciones: “Línea 6, más de 10 min y no pasa ninguno”, reportó un usuario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL